FUTEBOL INTERNACIONAL
Time da Messi inaugura estádio com naming rights de empresa brasileira
Estádio conta com setor exclusivo com o nome de Lionel Messi
Por Valdomiro Neto
Siga o A TARDE no Google
O time do craque argentino, Lionel Messi, o Inter Miami, irá inaugurar o seu novo estádio neste sábado, 4, às 20h30, contra o Austin, pela Major League Soccer (MLS). A partida será disputada no agora nomeado “Nu Stadium”, após acordo de naming rights com a fintech brasileira Nubank.
Naming Rights e setor exclusivo
A Nubank, empresa que foi criada em São Paulo, é a responsável pelo naming rights do estádio do Inter Miami. Durante a fase final da construção do novo equipamento, a empresa nomeou um setor inteiro como “Arquibancada Leo Messi”.
Dentro do setor destinado ao argentino, elementos personalizados serão distribuídos dentro da área, remetendo à carreira de Lionel Messi, com o objetivo de proporcionar uma experiência imersiva aos seus torcedores.
Desde que chegou ao clube em 2023, Messi foi um dos principais motores de divulgação, transformando o Inter Miami em um fenômeno do marketing global.
Leia Também:
Parceria significativa
Para Cristina Junqueira (cofundadora), a parceria representa um alinhamento estratégico que permite o engajamento com uma comunidade diversa.
"Esta parceria de longo prazo representa um alinhamento estratégico com uma franquia esportiva internacional que compartilha nossa ambição e mentalidade global. O Nu Stadium vai ancorar nossa marca nos Estados Unidos, permitindo o engajamento com uma comunidade diversa e internacional enquanto construímos a plataforma de serviços financeiros mais influente do mundo”, afirmou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes