Time da Messi inaugura estádio com naming rights de empresa brasileira

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Inter Miami em campo - Foto: Photo by Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O time do craque argentino, Lionel Messi, o Inter Miami, irá inaugurar o seu novo estádio neste sábado, 4, às 20h30, contra o Austin, pela Major League Soccer (MLS). A partida será disputada no agora nomeado “Nu Stadium”, após acordo de naming rights com a fintech brasileira Nubank.

Naming Rights e setor exclusivo

A Nubank, empresa que foi criada em São Paulo, é a responsável pelo naming rights do estádio do Inter Miami. Durante a fase final da construção do novo equipamento, a empresa nomeou um setor inteiro como “Arquibancada Leo Messi”.

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Dentro do setor destinado ao argentino, elementos personalizados serão distribuídos dentro da área, remetendo à carreira de Lionel Messi, com o objetivo de proporcionar uma experiência imersiva aos seus torcedores.

Desde que chegou ao clube em 2023, Messi foi um dos principais motores de divulgação, transformando o Inter Miami em um fenômeno do marketing global.

Parceria significativa

Para Cristina Junqueira (cofundadora), a parceria representa um alinhamento estratégico que permite o engajamento com uma comunidade diversa.

"Esta parceria de longo prazo representa um alinhamento estratégico com uma franquia esportiva internacional que compartilha nossa ambição e mentalidade global. O Nu Stadium vai ancorar nossa marca nos Estados Unidos, permitindo o engajamento com uma comunidade diversa e internacional enquanto construímos a plataforma de serviços financeiros mais influente do mundo”, afirmou.