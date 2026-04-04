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FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Empresária acusada no caso de Ronaldinho é presa após anos foragida

A empresária Dália López, de 55 anos, estava fugindo da polícia desde março de 2020

Marina Branco

Por Marina Branco

04/04/2026 - 9:54 h

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Ex-jogador Ronaldinho Gaúcho
Ex-jogador Ronaldinho Gaúcho -

O caso de falsificação de documentos do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho ganhou novos desdobramentos. Foragida desde março de 2020, a empresária Dalia López, apontada como peça central no esquema, foi presa na última quinta-feira, 2, em Assunção.

Segundo autoridades do Ministério Público do Paraguai e da Polícia Nacional, López, de 55 anos, tinha mandado de prisão em aberto e responde por falsificação de documentos públicos e associação criminosa. A operação que levou à captura foi conduzida pelo procurador Federico Leguizamón.

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Caso Ronaldinho

O nome da empresária ganhou repercussão internacional em 2020, quando Ronaldinho e seu irmão, Roberto de Assis Moreira, foram detidos ao entrar no Paraguai com documentos adulterados.

De acordo com a investigação, Dalia López teria sido responsável por viabilizar a emissão de passaportes paraguaios falsos, a entrada irregular do ex-jogador no país e a articulação de uma rede envolvida no esquema.

O caso foi tratado como de alto risco pelas autoridades paraguaias, por envolver produção e uso de documentos falsificados.

Prisão e repercussão

Na época, Ronaldinho permaneceu cerca de um mês preso em Assunção antes de obter prisão domiciliar, após pagamento de fiança de aproximadamente US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 8,2 milhões).

Posteriormente, ele foi liberado após cinco meses no país, mediante pagamento de multa.

Ronaldinho Gaúcho
Ronaldinho Gaúcho | Foto: Reprodução | Agência Brasil

A fuga prolongada de López chamou atenção das autoridades. Em 2021, um procurador chegou a afirmar que a capacidade da empresária de escapar da Justiça era superior à capacidade policial de capturá-la.

Próximos passos

Com a prisão, o caso volta a ganhar força judicial no Paraguai. A expectativa é que López responda formalmente pelos crimes e avance para julgamento.

A detenção encerra um dos capítulos mais curiosos e controversos da carreira de Ronaldinho fora de campo, e reabre um processo com impacto internacional desde 2020.

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Falsificação de documentos prisão Ronaldinho Gaúcho

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