Por que ser líder do grupo na Copa ajudaria o Brasil a ir mais longe

Seleção Brasileira contra a Croácia em amistoso pré-Copa do Mundo - Foto: CBF

Ser líder de um grupo na Copa do Mundo é sempre bom para imagem e confiança da Seleção - mas, para o Brasil, significa muito mais do que isso. Mais que a classificação, terminar em primeiro lugar pode definir um caminho menos desgastante ao longo do torneio, que será disputado em três países, Estados Unidos, México e Canadá.

Primeiro e segundo lugar estão diretamente classificados para as oitavas de final - mas terminar em primeiro lugar significa, na prática, ter um caminho logístico mais favorável no mata-mata. A tendência é de deslocamentos mais curtos e previsíveis, reduzindo o desgaste físico e mental dos jogadores.

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No Grupo C, o Brasil terá pela frente a Seleção do Marrocos em Nova Jersey (13 de junho), a Seleção do Haiti na Filadélfia (19 de junho), e a Seleção da Escócia em Miami (24 de junho).

Se liderar o grupo e for até a final da Copa, o Brasil iria primeiro a Houston (29 de junho), a Nova York nas oitavas (5 de julho), a Miami nas quartas (11 de julho), a Atlanta na semifinal (15 de julho) e de volta a Nova York para a grande final (19 de julho).

Assim, o Brasil conseguiria jogar a Copa inteira em um só país, sem sair dos Estados Unidos para nenhuma partida, em nenhuma fase da competição.

Esse roteiro reduz mudanças bruscas de clima, fuso horário e longas viagens, fatores que podem impactar diretamente o rendimento em uma competição com jogos em sequência.

A missão é simples?

Se tornar líder do grupo com Haiti, Escócia e Marrocos não é impossível, mas também não é exageradamente simples. Dentro da chave, o Brasil encontra uma seleção bem rankeada pela Fifa, e com excelente histórico recente em Copas.

Em oitavo no Ranking Mundial da Fifa com 1755.87 pontos, a Seleção Marroquina chegou às semifinais na Copa do Mundo de 2022, ficando em quarto lugar e garantindo sua melhor campanha em Mundiais na história.

Seleção Marroquina na Copa do Mundo de 2022 | Foto: Reprodução I Instagram

Antes de cair para a França, seleção melhor ranqueada no mundo, Marrocos eliminou Espanha e Portugal, respectivamente segunda e quinta colocadas no ranking, ambas antes do sexto colocado Brasil.

Assim, Marrocos promete ser o maior obstáculo na busca pela liderança, dando ao Brasil a missão de superá-lo pelo caminho mais leve até a final.

Logística

A realização da Copa em três países amplia a complexidade do torneio. As seleções precisarão lidar com grandes distâncias, diferentes condições climáticas e rotinas intensas.

Por isso, o planejamento da comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti vai além do campo. A ideia é controlar variáveis como tempo de deslocamento, recuperação física, organização de treinos e adaptação a ambientes.

Além do aspecto físico, há também o impacto mental. Uma rota mais previsível ajuda a manter o foco e reduz o desgaste psicológico causado por constantes mudanças de cidade.

Nesse cenário, liderar o grupo deixa de ser apenas uma questão esportiva e passa a ser estratégica. Cada jogo da fase inicial ganha peso maior, já que o objetivo não é só avançar, mas garantir as melhores condições possíveis para o mata-mata.

Em uma Copa com 104 partidas, 48 seleções, 12 grupos e calendário apertado, pequenos detalhes como logística podem fazer diferença real na busca pelo título.