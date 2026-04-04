Bahia x Palmeiras: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

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Bahia e Palmeiras pelo Brasileirão - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O Bahia está na briga pelo topo absoluto da tabela do Brasileirão - e tem confronto direto nessa disputa neste domingo, 5. Na Fonte Nova, às 19h30, o Esquadrão recebe o Palmeiras pela 10ª rodada do campeonato, com pontos valiosos em jogo.

O time paulista lidera a tabela com 22 pontos, enquanto o Tricolor aparece na terceira colocação, com 17. De um lado, o Verdão chega embalado por quatro vitórias consecutivas e uma liderança isolada, que abre três pontos de diferença para o segundo colocado Fluminense.

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Do outro lado, o Tricolor também vem de triunfo, tendo vencido o Athletico por 3 a 0 na última rodada e desenhando um início de campeonato com muita tranquilidade dentro do G-4.

No entanto, o confronto tem uma narrativa "extra": após o último encontro das duas equipes, Rogério Ceni criticou o estilo do Verdão, dizendo que a equipe aposta apenas em "ligação direta". Do outro lado, Abel Ferreira respondeu com críticas ao gramado da Fonte Nova, para onde retorna no domingo.

Transmissão

A partida terá transmissão exclusiva no pay-per-view pelo Premiere.

Bahia e Palmeiras pelo Brasileirão | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Prováveis escalações

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cristian Olivera, Erick Pulga e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Arias, Allan e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Lucas Casagrande (PR) Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) Assistente 2: Brigida Cirilo Ferreira (AL)

Brigida Cirilo Ferreira (AL) VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)