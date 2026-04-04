Autor do gol do 7 a 1 anuncia aposentadoria: "Queria ter feito mais"

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Oscar pela Seleção Brasileira - Foto: CBF

Neste sábado, 4, o futebol brasileiro se despediu de um jogador que ficará marcado na memória de todos os torcedores do país - o meia Oscar. Dono do único gol da Canarinha no 7 a 1 contra a Alemanha na Copa de 2014, ele anunciou sua aposentadoria do futebol profissional aos 34 anos de idade.

O ex-jogador do São Paulo revelou que a decisão foi tomada após um problema de saúde sofrido no fim de 2025, que revelou questões cardíacas do jogador. "Queria ter feito mais pelo São Paulo, queria jogar mais… mas infelizmente aconteceu isso", disse.

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Coração de Oscar

O ponto de virada foi um episódio grave durante exames médicos na pré-temporada. Oscar sofreu um mal súbito no CT da Barra Funda, foi levado às pressas ao hospital, ficou internado na UTI e teve diagnóstico de síncope vasovagal.

"Meu coração parou por dois minutos, dois minutos e meio", conta o próprio. A condição é caracterizada por uma queda brusca de pressão e batimentos cardíacos, levando à perda de consciência.

Retorno breve

Mesmo após o susto, Oscar ainda voltou a atuar, mas sem sequência. A temporada de 2025 já havia sido marcada por problemas físicos, incluindo uma fratura em três vértebras.

No retorno ao São Paulo, disputou 21 jogos e marcou dois gols, mas sem condições de manter o ritmo e diante do risco à saúde, optou por encerrar a carreira.

Carreira

Revelado em Cotia, Oscar construiu uma carreira internacional relevante, passando pelo Internacional, onde foi destaque na conquista de um título da Libertadores, pelo Chelsea, onde viveu seu auge na Europa, e pelo futebol chinês.

Oscar pelo Chelsea | Foto: Reprodução I Instagram

Pela Seleção Brasileira, foi campeão da Copa das Confederações (2013) e disputou a Copa do Mundo de 2014, em solo brasileiro.

Agora, como diz o próprio Oscar, o plano "é seguir a vida como torcedor", deixando pelo caminho os marcos que construiu na carreira.