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Camutanga sofre entorse e vira preocupação no Vitória; veja o lance

Defensor rubro-negro sentiu o tornozelo direito após dividida diante da Chapecoense

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

05/04/2026 - 17:53 h | Atualizada em 05/04/2026 - 18:35

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Imagem ilustrativa da imagem Camutanga sofre entorse e vira preocupação no Vitória; veja o lance
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Titular do Vitória diante da Chapecoense neste Domingo de Páscoa, o zagueiro Camutanga sentiu o tornozelo em dividida e foi substituído durante o segundo tempo da partida. O duelo terminou com empate em 1 a 1, com direito a gol heroico de Matheuzinho nos acréscimos.

O lance aconteceu aos 10 minutos do segundo tempo, quando o defensor tentou disputar a bola com o atacante Ênio, da Chape, e acabou sofrendo uma entorse no tornozelo da perna direita. O técnico Jair Ventura optou por colocar Luan Cândido na partida após a contusão.

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Assista:

Final eletrizante de jogo

Camutanga não foi titular do Vitória em apenas uma partida neste Brasileiro e é uma peça importante neste elenco comandado por Jair Ventura. O defensor tem 15 partidas pelo clube baiano na temporada.

Com um jogador a menos após a expulsão do jovem Edenilson, o Rubro-Negro sofreu o primeiro gol da partida já aos 42 minutos do segundo tempo, mas, diferentemente do que a situação indicava, não demorou muito para reagir. Matheuzinho sofreu falta dentro da área e, após pênalti assinalado, converteu a cobrança com sucesso.

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