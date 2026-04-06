Recuperação? Vitória encara maratona de quatro jogos no Barradão

Elenco do Vitória contra o Cruzeiro - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após uma sequência de três partidas fora de casa que terminou neste domingo, 5, onde o Esporte Clube Vitória enfrentou times como CRB, Cruzeiro e Chapecoense, agora é a vez do Leão da Barra enfrentar uma sequência de quatro partidas diante de sua torcida, no Barradão, em Salvador.

O Leão da Barra disputará partidas que englobam a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro.

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Sequência de partidas em casa:

Vitória x Juazeirense 08/04 - Copa do Nordeste

Vitória x São Paulo 11/04 - Brasileirão

Vitória x Piauí 15/04 - Copa do Nordeste

Vitória x Corinthians 18/04 - Brasileirão

Foco total na maratona dentro de casa

Após a partida contra a Chapecoense, que terminou com o empate em 1 a 1 neste domingo, 5, o técnico do Vitória, Jair Ventura, falou sobre a postura do time fora de casa com um jogador a menos, e sobre sequência de jogos que acontecerá em Salvador

"Pelas circunstâncias, com um jogador a menos por 70 minutos, conseguimos um ponto importante fora. Agora vamos para nossa maratona junto com nossa torcida, já que são quatro jogos em casa", disse o técnico

Desempenho positivo dentro de casa

O Vitória disputou até o momento seis partidas dentro de casa no Campeonato Brasileiro, vencendo três, empatando duas e perdendo apenas uma partida. Conquistando 11 de 18 pontos possíveis, com uma taxa de aproveitamento em volta dos 61%.