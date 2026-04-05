Matheuzinho revela por que foi reserva em Chapecoense x Vitória: "Arma secreta"

Matheuzinho marcou o único gol do Vitória na partida - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Autor do gol salvador que deu o empate ao Vitória no jogo diante da Chapecoense, neste domingo, 5, o meia Matheuzinho descreveu o resultado como positivo. O camisa 10 do Leão saiu do banco de reservas para decidir o duelo na Arena Condá, em Chapecó.

O jogador revelou que não foi titular graças a decisão do clube em fazer um "controle de carga" por causa de dores no tornozelo e no quadril. Com bom humor, Matheuzinho brincou sobre ser a 'arma secreta' do Leão da Barra.

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"Acredito que foi bom sim [o resultado], porque a gente jogou com um a menos desde o primeiro tempo, então a gente sabia que eles iriam vir para cima. Jogar fora de casa é muito difícil, mas graças a Deus eu consegui sofrer o pênalti e fazer o empate", disse o meia em entrevista ao Premiere.

Teve um controle de carga, eu estava sentindo o tornozelo e um pouco do quadril, então o professor achou melhor me deixar para a arma secreta. Matheuzinho

Análise do treinador

Em entrevista coletiva após o jogo, Jair Ventura justificou a decisão pelo "acúmulo muito grande de jogos". O treinador afirmou que o meia foi relacionado "para uma necessidade", dando a entender que ele seria poupado caso o Rubro-Negro se não fosse as "circustâncias".

"Ele vinha com um acúmulo muito grande de jogos e ele veio para uma necessidade, caso fosse necessária a utilização dele, que foi como nós fizemos. A gente começa o jogo melhor, tivemos uma chance com Kayzer de cara, e depois umas três ou quatro finalizações, com nós conseguindo controlar bem o jogo", disse o treinador.

"A situação do risco para a ser importante, por isso a utilização dele só no final do jogo. Lógico que, pelas circustâncias, a gente teria um jogo mais tranquilo, mas, com um jogador a menos, a gente precisava do resultado", completou.



O meio-campista chegou ao seu terceiro gol com o Rubro-Negro na temporada, que também é mercada por uma assistência em 16 jogos. Apesar de ter Matheuzinho se recuperando de dores, o Vitória viu o zagueiro Camutanga sofrer uma entorse no tornozelo direito e virar mais uma preocupação para o técnico Jair Ventura.