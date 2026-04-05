ALERTA
Vitória perde dois titulares para encarar o São Paulo no Brasileirão
Leão da Barra terá desfalques nas duas laterais e pode sofrer mais uma baixa na defesa
Por Lucas Vilas Boas
Siga o A TARDE no Google
O Vitória terá que lidar com duas ausências de jogadores que foram titulares no empate em 1 a 1 diante da Chapecoense, neste Domingo de Páscoa, para a próxima rodada do Brasileiro. A equipe encara o São Paulo no próximo sábado, 11, às 16h30, no Barradão.
Expulso ainda no primeiro tempo, o jovem Edenilson começou entre os onze iniciais na lateral-direita e desfalca o Leão da Barra. Apesar do cartão vermelho, o técnico Jair Ventura saiu em defesa do jogador em entrevista coletiva e o descreveu como uma "joia".
Outra baixa é o lateral-esquerdo Ramon, que estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo. Sem Jamerson, fora por causa de uma lesão na coxa, a única alternativa à disposição deve ser Luan Cândido, que, apesar de ter atuado como zagueiro ao substituir Camutanga neste domingo, é lateral de origem.
Leia Também:
Camutanga, inclusive, sofreu uma entorse no tornozelo direito ao disputar bola durante o segundo tempo e pode ser baixa. O defensor será reavaliado nas atividades desta segunda-feira, 6, na Toca do Leão.
Antes de encarar o São Paulo, o Vitória recebe a Juazeirense pela terceira rodada da Copa do Nordeste, às 19h da próxima quarta-feira, 8. Como se trata de outra competição, Ramon e Edenilson poderão atuar sem restrições.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes