Jair Ventura vê "boa resposta" do Vitória fora de casa após empate

Jair Ventura, técnico do Vitória, na Arena Condá - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O técnico Jair Ventura avaliou o empate em 1 a 1 diante da Chapecoense como uma "boa resposta" às cobranças relacionadas ao desempenho do Vitória como visitante no Brasileiro. Com um jogador a menos, o Leão saiu atrás no placar logo no final da partida, mas reagiu nos acréscimos com gol de Matheuzinho, de pênalti.

O Rubro-Negro entrou em campo como o segundo pior visitante da competição, apenas atrás do Cruzeiro, que foi goleado por 4 a 1 neste sábado, 4, e precisava de uma resposta ao torcedor jogando fora de casa. A falta de efetividade diante da Chape também foi analisada pelo treinador.

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"A situação da postura foi uma coisa que cobramos muito internamente e eles deram uma resposta muito boa, a gente foi competitivo mesmo com um jogador a menos. Também cobramos a situação da efetividade, já fomos efetivos em alguns jogos, mas do jogo contra o Cruzeiro, que criamos muito pouco, hoje temos que ver o copo mais cheio por ter criado bastante. Estamos no caminho, são ajustes finos para a gente fazer os gols", disse Jair Ventura.

Cartão vermelho mudou o jogo?

Edenilson em campo pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O treinador também saiu em defesa do jovem Edenilson, que foi expulso ainda no primeiro tempo por impedir com falta muito próxima da grande área um avanço do atacante Ítalo.

"[A expulsão condicionou o jogo?] Lógico que não, o Edenilson é uma joia, é um polivalente. Está com a gente faz seis meses, há 33 jogos com o nosso comando, ele treinou em todas essas posições: tá pronto para jogar de lateral, de zagueiro, de volante, e faz bem as três", disse o técnico.

"É um jogador que entrou muito bem no outro jogo, já tinha feito a lateral-direita, e por isso a escolha. Ele acaba escorregando, o Edenilson não é de cartões ou expulsões, a gente acompanha ele na base, e nunca foi o perfil dele. Nós estamos lançando ele no profissional e tenho certeza que vai ter uma carreira brilhante", completou.