País que jogava antes de existir: o caminho do Uzbequistão até a Copa

Seleção do Uzbequistão - Foto: UFA

O Uzbequistão está na Copa do Mundo pela primeira vez na história - e isso se deve principalmente ao fato de que o próprio país nasceu depois do surgimento da competição.

Poucos países chegam à Copa carregando uma história tão recente e tão complexa quanto o Uzbequistão. Em 2026, a seleção faz sua estreia no torneio como nação independente, mas para entender o peso desse momento, é preciso voltar no tempo a um período em que o país sequer existia como Estado soberano.

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Antes de 1991, os jogadores uzbeques não defendiam sua própria bandeira. Eles faziam parte de uma estrutura muito maior, a União Soviética, e competiam por ela em um sistema esportivo centralizado, onde Moscou concentrava poder político, econômico e também esportivo.

Seleção do Uzbequistão | Foto: UFA

Um país que já jogava futebol antes de existir

O futebol chegou ao território uzbeque ainda no início do século XX. Registros apontam para a criação das primeiras equipes em 1912, com campeonatos regionais organizados poucos anos depois.

Durante o período soviético, o esporte se desenvolveu dentro de uma lógica coletiva. A República Socialista Soviética Uzbeque, criada em 1924, passou a integrar o sistema esportivo da União Soviética, com clubes disputando ligas nacionais e seleções regionais participando de torneios internos.

Mapa do Uzbequistão na União Soviética | Foto: Wikipedia

O país se consolidou como um dos polos relevantes do futebol soviético. Em competições como a Espartaquíada dos Povos da URSS, a seleção uzbeque teve campanhas importantes, incluindo um vice-campeonato em 1986.

Mas havia um limite claro - no cenário internacional, quem representava todos era a seleção soviética.

Independência

As coisas começaram a mudar em 31 de agosto de 1991, quando o Uzbequistão se tornou uma nação independente em meio ao colapso da União Soviética no pós-Guerra Fria, por meio de um processo político acelerado.

A independência aconteceu em um ambiente de tensão crescente. Ao longo dos anos finais da União Soviética, o Uzbequistão já vivia o descontentamento com o controle de Moscou, a crise econômica ligada à monocultura do algodão e a degradação ambiental, especialmente com o desastre do Mar de Aral, além de diversos conflitos étnicos e sociais.

Desaparecimento do Mar Aral ao longo dos anos | Foto: Reprodução I Instagram

Com o fim da URSS, essas tensões vieram à tona. A formação do novo Estado foi marcada por instabilidade política e por uma tentativa urgente de construir identidade nacional para um país que, até então, tinha sido apenas um "braço" de um coletivo maior, carregado de sua própria "personalidade".

Um dos sinais mais fortes dessa ruptura foi a saída massiva de russos étnicos do país, em que cerca de dois milhões deixaram o Uzbequistão nos anos seguintes à independência. Ao mesmo tempo, o país entrou em um período de governo autoritário sob Islam Karimov, que concentrou poder e limitou liberdades políticas.

Sem guerra formal, mas com profundas transformações internas, o Uzbequistão precisou se reinventar como nação, e o processo segue acontecendo até os dias atuais.

Torcida do Uzbequistão | Foto: UFA

Uma seleção para um país ainda em formação

A seleção nacional surgiu logo após a independência, em 1992. Era, ao mesmo tempo, uma continuidade e uma ruptura, já que herdava a base técnica construída ao longo de décadas, mas ainda precisava criar uma identidade própria.

Os resultados vieram cedo. Em 1994, apenas dois anos depois de sua criação, o Uzbequistão conquistou a medalha de ouro nos Jogos Asiáticos, mostrando que o país tinha potencial competitivo.

Mas o caminho até a Copa do Mundo ainda seria longo e frustrante, buscando ocupar um espaço no futebol mundial que ainda não era do Uzbequistão sequer politicamente.

Seleção do Uzbequistão em campo | Foto: UFA

Europeu ou asiático?

Com o fim da União Soviética, as ex-repúblicas tiveram que redefinir seu lugar no futebol mundial. Muitas migraram para a UEFA, integrando o cenário europeu, mas o Uzbequistão fez outra escolha e permaneceu na Confederação Asiática de Futebol.

Essa decisão foi determinante, já que redefiniu o nível de competição, criou novas rivalidades (como Coreia do Sul, Irã e Japão) e afastou o país do eixo europeu.

Mais do que esportiva, foi uma escolha geopolítica, que ajudou a moldar a identidade do futebol uzbeque não somente como Uzbequistão, mas também como parte do futebol asiático.

Seleção do Uzbequistão em campo | Foto: UFA

A geração que sempre bateu na trave

Durante décadas, o Uzbequistão viveu um roteiro repetido, chegando perto e não conseguindo atravessar a última barreira. Em 2006, foi eliminado após uma polêmica envolvendo arbitragem e decisão da FIFA.

Já em 2014, perdeu a vaga no saldo de gols, e em 2018, caiu novamente na fase final. Desde então, o país passou a investir não só em desempenho, mas em narrativa.

Sem outras ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central no mesmo nível competitivo, o Uzbequistão enxergou na Copa de 2026 uma oportunidade de se apresentar ao mundo com identidade própria.

Uzbequistão se classificando para sua primeira Copa do Mundo | Foto: UFA

A seleção passou a reforçar símbolos nacionais, como o apelido "Lobos Brancos", o pássaro Humo como referência cultural e uma comunicação voltada à afirmação de autonomia.

Dentro de campo, o estilo também ganhou marca própria. A equipe ficou conhecida como a "Itália asiática", pela organização defensiva e disciplina tática - uma herança do passado, reinterpretada no presente e até mesmo superada, considerando que os uzbeques estão na Copa, mas os italianos tetracampeões do mundo, não.

Uzbequistão se classificando para sua primeira Copa do Mundo | Foto: UFA

Copa de 2026

A vaga para a Copa veio em junho de 2025, após um empate em 0 a 0 com os Emirados Árabes Unidos, fora de casa, pelas Eliminatórias Asiáticas. O resultado foi suficiente para garantir matematicamente a classificação inédita, coroando uma campanha consistente e, desta vez, sem deixar escapar nos detalhes.

A equipe chegou aos 18 pontos no grupo e assegurou a vaga com antecedência, sem depender de combinações, se tornando apenas a terceira ex-república da União Soviética a disputar uma Copa do Mundo, ao lado de Rússia e Ucrânia.

Dentro de campo, a nova geração simboliza esse momento. O zagueiro Abdukodir Khusanov, contratado pelo Manchester City, e o atacante Eldor Shomurodov, capitão da seleção e jogador da AS Roma, representam um time cada vez mais inserido no futebol global.

Assim, a classificação para a Copa do Mundo de 2026 encerra uma espera de mais de três décadas desde a independência. Se antes os jogadores uzbeques faziam parte de um sistema maior, agora entram em campo com identidade própria, deixando de representar um império para representar uma nação.

Uzbequistão se classificando para sua primeira Copa do Mundo | Foto: UFA

O sonho da Copa é comum a todas as seleções do planeta. Mas, para algumas, como a uzbeque, estar lá não significa somente disputar o título, mas também ser reconhecido como existente no mundo e, mais que tudo, ter um povo ainda em busca de identidade unido para torcer pela própria bandeira como nunca antes.