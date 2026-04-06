Como seriam as Séries B e C da Copa do Mundo se existissem

Taça da Copa do Mundo - Foto: FRANCK FIFE I AFP

A Copa do Mundo está cada vez mais cheia, tendo em 2026 a maior edição da história, com 48 seleções - mas poderia ser ainda maior. Seguindo os mesmos critérios que classificaram os países para a Copa, é possível montar uma "Série B" e uma "Série C" do torneio, com as nações que ficaram de fora da competição.

A organização seguiria um princípio central de equilíbrio técnico e diversidade geográfica, já utilizado na Copa do Mundo evitando concentração de forças e promovendo confrontos entre estilos diferentes.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Lógica da formação

A divisão dos grupos segue um padrão semelhante ao da Copa do Mundo:

Cabeças de chave: seleções mais bem posicionadas no ranking (como Itália, Dinamarca, Nigéria e Polônia)

Distribuição continental: mistura de Europa, África, Ásia e Américas em todos os grupos

Equilíbrio técnico: cada grupo tem ao menos uma equipe forte, uma intermediária e duas emergentes

O objetivo é evitar "grupos da morte" extremos e garantir competitividade em todas as chaves, variando as possibilidades para as Seleções.

Na Série C, o critério segue o mesmo princípio, mas com foco maior em desenvolvimento, incluindo seleções com alguma tradição recente (como Grécia, Hungria, Islândia e Costa Rica) como referência técnica, e simulando confrontos que raramente acontecem.

Série B

A Série B reuniria equipes com histórico relevante ou em crescimento recente, muitas delas próximas de disputar a Copa principal. Ao todo, seriam 32 seleções divididas em oito grupos de quatro.

Grupos da Série B

Grupo A: Itália, Madagascar, Guatemala, Irlanda

Grupo B: Ucrânia, Indonésia, Kosovo, Chile

Grupo C: Camarões, Bolívia, Honduras, Macedônia do Norte

Grupo D: Nigéria, Emirados Árabes Unidos, Albânia, Venezuela

Grupo E: Sérvia, Nova Caledônia, Jamaica, Eslováquia

Grupo F: Polônia, Palestina, Gabão, Irlanda do Norte

Grupo G: Dinamarca, Suriname, Burkina Faso, Romênia

Grupo H: País de Gales, Níger, Omã, Peru

Série C

Já a Série C representaria o nível mais amplo do futebol internacional, reunindo seleções em desenvolvimento ou com menor tradição em Copas. Ainda assim, o formato mantém a lógica competitiva e global.

Grupos da Série C

Grupo A: China, Líbia, Ilhas Faroé, Islândia

Grupo B: Hungria, Coreia do Norte, Tahiti, Uganda

Grupo C: Eslovênia, El Salvador, Kuwait, Mali

Grupo D: Grécia, Benin, Nicarágua, Geórgia

Grupo E: Finlândia, Namíbia, Bahrein, Trinidad e Tobago

Grupo F: Israel, Moçambique, Costa Rica, Quirguistão

Como seria

A ampliação do número de participantes e a criação de divisões como Série B e C ajudam a dar visibilidade a um futebol que existe para além da elite, mas também escancaram as diferenças estruturais entre seleções.

Enquanto algumas operam com ligas fortes, investimento contínuo e presença frequente em grandes competições, outras ainda lidam com limitações básicas de calendário, formação e financiamento.

Por outro lado, quanto mais jogos internacionais relevantes, maior a chance de desenvolvimento técnico e institucional dessas seleções, levantando a possibilidade de crescimento e, quem sabe, surgimento de uma revelação entre os "acessos" até a Copa do Mundo.