David Duarte pode pegar jogos de suspensão por acusar roubo em Bahia x Palmeiras

David Duarte acusou árbitro de "roubo" em Bahia x Palmeiras - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O zagueiro David Duarte subiu o tom contra a arbitragem após o juiz Lucas Casagrande validar o segundo gol do Palmeiras, e pode ser punido pela declaração polêmica. Na saída do gramado, o defensor acusou árbitro de "roubar" o Bahia na derrota por 2 a 1 contra o Verdão no Brasileirão.

A confusão começou na marcação do segundo gol do Palmeiras, quando o jogador do time paulista, Gustavo Gomez, supostamente cometeu uma falta no centro da área em cima do próprio David Duarte. O lance acabou com o jogador do Bahia, Ramos Mingo, desviando para a própria meta.

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“A reclamação com a arbitragem é nítido [o motivo], vocês têm as câmeras, tem o replay, o próprio Gómez dentro de campo falou que teve o toque, e o juiz não ver com a ajuda do VAR, fica difícil, mas estamos de parabéns pelo jogo. Infelizmente o juiz veio aqui e nos roubou na nossa casa”, disse o defensor em entrevista ao canal Premiere.

Previsão de multa e suspensão

A declaração pode ser motivo de punição para David Duarte. Em entrevista ao Portal A TARDE, o advogado especializado em Direito do Futebol, Caio Baraúna, afirmou que David Duarte pode ser condenado pelo STJD por "supostamente imputar que o árbitro prejudicou o clube de forma intencional".

"A CBF através do Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê a possibilidade de punição a atletas, treinadores, membros da comissão técnica ou até mesmo membros da diretoria em casos de conduta contrária à disciplina ou ética desportiva", iniciou o advogado.

A suspensão pode ser de 01 (um) a 06 (seis) jogos. A multa pode variar a cada caso. Caio Baraúna - Advogado especializado em Direito do Futebol

"No caso, o zagueiro David Duarte supostamente teria imputado que o árbitro da partida prejudicou o Esporte Clube Bahia de forma intencional em virtude da validação do gol marcado pelo Palmeiras. Tal conduta é prevista no art. 258, § 2º inciso II do Código e prevê como punição ao jogador que cometeu a conduta ilegal, a suspensão de uma a seis partidas", completou.

Caso semelhante

Um episódio parecido aconteceu em novembro do ano passado com o lateral-esquerdo Marlon, do Grêmio. Na ocasião, o jogador acusou a arbitragem de "roubo" em entrevista e acabou sendo punido por 2 jogos de suspensão, sem multa em dinheiro.

Marlon afirmou que o Grêmio foi roubado na ocasião | Foto: Lucas Uebel | Grêmio

“Eu vou falar categoricamente. O Grêmio foi prejudicado e está sendo roubado. Outras equipes também. A gente nem profissionaliza nossos árbitros, eles não têm suporte. E eles são, sim, influenciáveis”, disparou Marlon após derrota do Grêmio para o Bragantino, pela 27ª rodada do Brasileirão 2025.