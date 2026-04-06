Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SIGILO?

Bahia x Palmeiras: saiba por que a CBF não vai liberar áudio do VAR

Conversa entre os árbitros seguirá sob sigilo apesar da repercussão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

06/04/2026 - 12:27 h | Atualizada em 06/04/2026 - 18:49

Siga o A TARDE no Google

Google icon
David Duarte teria sido descolado com falta em lance polêmico
David Duarte teria sido descolado com falta em lance polêmico -

O áudio do VAR do lance polêmico que marcou o segundo gol do Palmeiras diante do Bahia neste domingo, 5, não será divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Tricolor perdeu o duelo por 2 a 1, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Independente se a repercussão for polêmica em casos como esse, a entidade divulga análises do árbitro de vídeo apenas quando os assistentes apontam decisões diferentes daquelas tomadas em campo. Na Arena Fonte Nova, Rodolpho Toski Marques recomendou a mesma marcação do juiz Lucas Casagrande.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após cruzamento de Andreas Pereira em escanteio, o zagueiro David Duarte, do Tricolor, é descolado no ar pelo paraguaio Gustavo Gómez instantes antes da bola desviar em Ramos Mingo e parar dentro do gol.

Veja o lance:

Leia Também:

Rogério Ceni diz que Bahia jogou futebol de líder contra o Palmeiras
Caio Alexandre defende Bahia: "Fomos melhores em muitos momentos"
"Aqui você não apita nunca mais", dispara Cadu Santoro a árbitro

Críticas do treinador

A ação do defensor alviverde foi vista como faltosa pelo técnico Rogério Ceni, que afirmou categoricamente que a arbitragem "tirou pontos" do Esquadrão com a decisão.

"Uma pena o jogo ter sido decidido pelo VAR, Rodolfo Toski [árbitro de vídeo da partida], ele que deveria dar entrevista hoje, e o Lucas [árbitro do confronto] também. Não é ombro a ombro, é com o braço. Vergonhosa a atuação da arbitragem no jogo de hoje.

O Gustavo Gómez nem disputa a bola. Ele vai na direção do David exclusivamente para deslocá-lo.
Rogério Ceni

"Torcer para que a arbitragem e o VAR não tire os pontos como tirou hoje, porque esses pontos foram tirados de nós. Primeiro pelo mérito que nós jogamos em campo, e segundo pelo lance absurdo que não é chamado pelo VAR, é uma jogada facílima de ver", completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia x Palmeiras campeonato brasileiro ecbahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
David Duarte teria sido descolado com falta em lance polêmico
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

David Duarte teria sido descolado com falta em lance polêmico
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

David Duarte teria sido descolado com falta em lance polêmico
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

David Duarte teria sido descolado com falta em lance polêmico
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x