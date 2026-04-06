SIGILO?
Bahia x Palmeiras: saiba por que a CBF não vai liberar áudio do VAR
Conversa entre os árbitros seguirá sob sigilo apesar da repercussão
Por Lucas Vilas Boas
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O áudio do VAR do lance polêmico que marcou o segundo gol do Palmeiras diante do Bahia neste domingo, 5, não será divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Tricolor perdeu o duelo por 2 a 1, pela 10ª rodada do Brasileirão.
Independente se a repercussão for polêmica em casos como esse, a entidade divulga análises do árbitro de vídeo apenas quando os assistentes apontam decisões diferentes daquelas tomadas em campo. Na Arena Fonte Nova, Rodolpho Toski Marques recomendou a mesma marcação do juiz Lucas Casagrande.
Após cruzamento de Andreas Pereira em escanteio, o zagueiro David Duarte, do Tricolor, é descolado no ar pelo paraguaio Gustavo Gómez instantes antes da bola desviar em Ramos Mingo e parar dentro do gol.
Veja o lance:
EU MUDO DE OPINIAO!— marco (@mapitangueira) April 6, 2026
isso é MUITA FALTA. ele desloca dvd que tava INTEIRO no lance
pqp, absurdo completo. esse ângulo mudou tudo pic.twitter.com/C2T8HTLe94 https://t.co/iior2DDGwL
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Críticas do treinador
A ação do defensor alviverde foi vista como faltosa pelo técnico Rogério Ceni, que afirmou categoricamente que a arbitragem "tirou pontos" do Esquadrão com a decisão.
"Uma pena o jogo ter sido decidido pelo VAR, Rodolfo Toski [árbitro de vídeo da partida], ele que deveria dar entrevista hoje, e o Lucas [árbitro do confronto] também. Não é ombro a ombro, é com o braço. Vergonhosa a atuação da arbitragem no jogo de hoje.
O Gustavo Gómez nem disputa a bola. Ele vai na direção do David exclusivamente para deslocá-lo.
"Torcer para que a arbitragem e o VAR não tire os pontos como tirou hoje, porque esses pontos foram tirados de nós. Primeiro pelo mérito que nós jogamos em campo, e segundo pelo lance absurdo que não é chamado pelo VAR, é uma jogada facílima de ver", completou.
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