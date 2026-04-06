Rogério Ceni diz que Bahia jogou futebol de líder contra o Palmeiras

Rogério Ceni, treinador do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia jogou contra o líder do campeonato Palmeiras, mas, para o técnico Rogério Ceni, quem jogou futebol digno de primeira colocação foi o Tricolor. O comandante destacou que o Esquadrão dominou o jogo e atribuiu a culpa da derrota ao suposto erro de arbitragem no segundo gol do Alviverde.

Em entrevista coletiva após o duelo na Arena Fonte Nova, o comandante afirmou que, "se você não contasse para a pessoa qual é o time líder", a diferença de um time para superioridade do clube baiano se tornaria nítida.

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"Talvez uma melhor finalização, a gente teve bola que o zagueiro tirou em cima da linha, tivemos finalizações. Faltou um pouco de qualidade nas definições, de resto, o que eu posso dizer para você? Se você olhasse pelo futebol jogado e não contasse para a pessoa qual é o time líder do Campeonato você ia ver a diferença de um time para o outro", disse o treinador.

O Palmeiras é o líder do Campeonato e pegou pouco na bola aqui. Foi eficaz. Rogério Ceni

"Nem sempre a gente consegue executar tudo isso. Conseguimos mais dentro de casa, fora de casa muda o comportamento. Perdemos o jogo, não tem que analisar meritocracia, tem que analisar o resultado. Mas dentro do que fizemos hoje, fico orgulhoso. Não posso reclamar dos jogadores, eles fizeram o máximo", completou o jogador.

Na quinta colocação com 17 pontos em nove jogos, o Bahia poderia encostar no líder em caso de triunfo, mas a distância aumentou para oito pontos após o resultado. O Tricolor volta a campo no próximo sábado, 11, às 18h30, no Maião, pela 11ª rodada do Brasileirão.