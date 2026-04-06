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BAHIA X PALMEIRAS

"Aqui você não apita nunca mais", dispara Cadu Santoro a árbitro

Lucas Casagrande apitou o confronto entre Bahia e Palmeiras pela 10ª rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

06/04/2026 - 8:25 h

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Bahia e Palmeiras pela 10ª rodada do Brasileirão
Bahia e Palmeiras pela 10ª rodada do Brasileirão -

A derrota do Bahia para o Palmeiras, pela 10ª rodada do Brasileirão, neste domingo, 5, teve tensão até dentro da súmula. O árbitro Lucas Casagrande relatou uma cobrança direta feita por Cadu Santoro, diretor de futebol do clube, após o apito final.

Segundo o documento oficial, Santoro abordou a equipe de arbitragem na zona mista e fez críticas duras ao juiz.

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"De novo você, hein. Já nos prejudicou contra o Ceará e agora aqui novamente. Aqui você não apita mais, pode relatar lá. Aqui você não apita nunca mais", disse.

O árbitro registrou que as palavras foram ofensivas e atingiram sua honra.

Lance que gerou revolta

A insatisfação do Bahia tem origem no gol sofrido aos 43 minutos do segundo tempo. No lance, jogadores tricolores reclamaram de uma possível falta de Gustavo Gómez sobre David Duarte, não marcada pela arbitragem, jogada que resultou diretamente no gol da vitória palmeirense.

A fala de Santoro também remete a outro episódio recente, no empate contra o Ceará fora de casa pelo Brasileirão de 2025, quando um pênalti marcado gerou forte contestação do clube.

Mais do que o resultado em campo, o pós-jogo escancara um clima cada vez mais tenso entre o Bahia e a arbitragem, criticada também pelo técnico e por outros jogadores do time.

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arbitragem EC Bahia Palmeiras

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