Abel Ferreira elogia Bahia e alfineta eliminação na pré-Libertadores

Abel Ferreira - Foto: Reprodução I X

O triunfo do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Bahia, neste domingo, 5, na Arena Fonte Nova, foi uma adição a uma richa que vinha de encontros passados. Após o apito final, declarações de Abel Ferreira e uma provocação nas redes sociais do clube reacenderam uma antiga polêmica com Rogério Ceni - desta vez, com direito a indiretas e críticas.

Logo após o jogo, o treinador português comentou o desempenho do Bahia e relembrou um trauma recente do Esquadrão - a queda na pré-Libertadores. "Nós já jogamos várias vezes aqui contra este Bahia, com este treinador, e começamos a ver já no início a intensidade com que o Bahia entrou, a intensidade de faltas e agressividade", disse.

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"É uma equipe extremamente agressiva, que joga muito bom futebol. Se tivesse tido esse empenho, atitude e agressividade no jogo da Libertadores aqui em casa, estaria jogando ou a Libertadores ou a Sul-Americana", comentou.

John Arias, autor do primeiro gol do Palmeiras, fez elogios parecidos ao Bahia no intervalo da partida: "A gente fez um primeiro tempo bom, o Bahia é uma grande equipe, que tem grandes jogadores, jogar aqui em Salvador é sempre muito difícil, tem muitas condições climáticas, a humidade, o calor, que sempre condicionam o jogo. O adversário é muito bom, não é por acaso que está brigando na parde de cima da tabela".



Quanto ao Palmeiras, o treinador destacou o que considera o principal diferencial do time alviverde: a constância. Sem entrar diretamente em confronto, Abel valorizou a forma como sua equipe compete independentemente do adversário ou das circunstâncias.

"O segredo é constância. Não é fazer muito uma vez, é fazer sempre. Esta equipe luta até o fim, seja contra quem for", afirmou. Na fala, Abel também fez questão de apontar características do Bahia de Ceni, e subiu o tom ao falar da postura do adversário em campo.

Resposta para Ceni

Mais do que as falas na coletiva, o que mais repercutiu veio fora dela. Pouco depois da partida, o Palmeiras publicou nas redes sociais o lance do primeiro gol, marcado por Jhon Arias, com uma legenda provocativa, "eles só fazem ligação direta".

O vídeo mostra uma longa troca de passes até a finalização da jogada, em resposta direta à crítica feita por Rogério Ceni no ano passado, quando o treinador do Bahia afirmou que o Palmeiras era um time de ligação direta.

"Eles só fazem ligação direta" 🤔😃 pic.twitter.com/6m9JJCta1O — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 6, 2026

Na ocasião, a declaração gerou incômodo no clube paulista. Abel Ferreira evitou ampliar a discussão publicamente, mas o diretor Anderson Barros saiu em defesa do treinador e cobrou mais respeito nas análises.

O embate ganhou ainda mais contexto porque, naquele mesmo período, Abel também havia feito críticas ao gramado da Arena Fonte Nova, o que aumentou o clima de tensão entre os lados.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 25 pontos e ampliou a vantagem na liderança do Brasileirão. Já o Bahia perdeu a invencibilidade em casa e deixou escapar a chance de se aproximar do topo, caindo para a quinta posição da tabela.