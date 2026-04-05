David Duarte detona arbitragem em derrota do Bahia: "Veio nos roubar"

David Duarte marcou o gol do Bahia na derrota contra o Palmeiras - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O zagueiro David Duarte reclamou bastante com a arbitragem após o gol polêmico que deu a vitória por 2 a 1 do Palmeiras diante do Bahia na noite deste domingo, 5. Autor do único tento do Tricolor na partida, o defensor cobrou uma falta que teria sofrido no lance do escanteio que decidiu a partida nos acréscimos do segundo tempo.

"A reclamação com a arbitragem é nítido, vocês têm as câmeras, tem o replay, o próprio Gómez dentro de campo falou que teve o toque, e o juiz não ver com a ajuda do VAR, fica difícil, mas estamos de parabéns pelo jogo. Infelizmente o juiz veio aqui nos roubar na nossa casa", disse o jogador em entrevista ao Premiere.

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Assista o lance:

Entrega a taça pro Palmeiras logo, todo ano é a mesma coisa



Os beneficiados são SEMPRE os mesmos, é um jogo de cartas marcadas



Ontem anularam o gol do Fluminense, hoje validam o do Palmeiras pic.twitter.com/dTLkoXs9Yr — FluResenha (@resenhaflutt) April 6, 2026

Jogo decidido pelo VAR?

Rogério Ceni também disparou contra a arbitragem em entrevista coletiva. O treinador afirmou que o Tricolor dominou o jogo e atribuiu a derrota ao erro da arbitragem, afirmando categoricamente que o VAR "tirou pontos" do Bahia.

"Foi de domínio total nosso, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. A única jogada que o Palmeiras cria na primeira etapa foi a do gol, tem que parabenizar a qualidade individual do jogador [John Arias], um belíssimo gol. Uma pena o jogo ter sido decidido pelo VAR, Rodolfo Toski [árbitro de vídeo da partida], ele que deveria dar entrevista hoje, e o Lucas [árbitro do confronto] também"



O Palmeiras abriu o placar na Arena Fonte Nova com golaço de Jhon Arias, mas o Tricolor empatou no segundo tempo com David Duarte de cabeça, e até poderia ter virado, mas faltou efetividade nas chances criadas.

O Bahia volta a campo no próximo sábado, 11, às 18h30, contra o Mirassol, no Maião, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.