ESPORTES
Com hat-trick de joia do Bahia, Seleção goleia a Bolívia no Sul-Americano Sub-17

Kauê Furquim foi o destaque da partida se tornando o artilheiro do campeonato

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

04/04/2026 - 22:24 h

Furquim participou da estreia do Brasil contra a Bolívia
A joia do Esporte Clube Bahia, Kauê Furquim, foi o destaque da noite deste sábado, 4, marcando três gols na goleada de 5 a 0 da Seleção Brasileirasobre a Bolívia válida pelo Campeonato Sul-americano Sub-17, que acontece no Paraguai.

O atacante do Esquadrão de Aço foi o goleador da noite marcando três gols, dois na primeira etapa e um logo no início do segundo tempo na partida de estreia da Seleção Brasileira, se tornando o artilheiro do campeonato.

Com esse resultado, o Brasil lidera seu grupo e a classificação geral do campeonato, seguido pela Argentina, que fica para trás por conta do saldo de gols.

Quando é o próximo jogo?

O próximo compromisso da Seleção Brasileira Sub-17 vai acontecer nesta segunda-feira, 6, às 20h.

Kauê Furquim seleção brasileira

