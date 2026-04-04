PIVETES DE AÇO
Roger brilha e base do Bahia chega a 10 jogos de invencibilidade
Tricolor venceu fora de casa e consolidou a liderança isolada no Baiano
Por Lucas Vilas Boas
Siga o A TARDE no Google
O Bahia também se acostumou a vencer com o seu time sub-20. Na tarde deste sábado, 4, o Tricolor bateu o Camaçariense por 3 a 2 e chegou a 10 jogos de invencibilidade na temporada. Ryan Nascimento, Emmanuel e Roger Gabriel marcaram os gols na cidade de Terra Nova.
Com o resultado, o Esquadrão de Aço abriu vantagem de seis pontos em relação ao segundo colocado do Grupo A, chegando a 21 pontos. Líder absoluto, a equipe tem 33 gols marcados e apenas sete sofridos.
Os Pivetes de Aço foram derrotados pela última vez na estreia do Brasileirão da categoria, diante do Cuiabá, por 2 a 1, no dia 21 de fevereiro. O revés é o único da equipe na temporada até o momento.
Vale lembrar que o Bahia disputou a Copinha no início do ano e, apesar de eliminado na segunda fase diante do Atlético Piauiense, nos pênaltis, deixou a competição com dois triunfos e dois empates.
Comandado pelo técnico Leonardo Galbes, o Tricolor entrou em campo neste sábado com: Arthur Jampa; Fernando Gabriel, Saymon, Santana e Ruan Victor; Keven, Anthony, Roger Gabriel; Dyllan, Emmanuel e Ryan Nascimento.
No Brasileirão, o Tricolor é o 6º colocado com sete pontos — dez a menos que o líder Palmeiras. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira, 8, às 15h, para encarar o Avaí, no CT Evaristo de Macedo.
Sequência invicta do Bahia sub-20 em 2026:
- Camaçariense 2 x 3 Bahia (Baianão);
- RB Bragantino 1 x 3 Bahia (Brasileirão);
- Bahia 8 x 1 Galícia (Baianão);
- Camaçari 0 x 4 Bahia (Baianão);
- Bahia 6 x 2 Feirense (Baianão);
- Jacobina 6 x 1 Bahia (Baianão);
- SSA FC 0 x 1 Bahia (Baianão);
- Bahia 6 x 1 Juazeirense (Baianão);
- Bahia 2 x 1 Fluminense (Brasileirão);
- Bahia 2 x 2 Corinthians (Brasileirão).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes