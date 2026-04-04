Palmeiras perde titulares de peso contra Bahia e lateral vira pesadelo

Abel Ferreira tem problemas para escalar o Palmeiras contra o Bahia - Foto: Cesar Greco | Palmeiras

Apesar de líder isolado do Brasileiro, o Palmeiras tem problemas para encarar o Bahia, neste domingo, 5, às 19h30, na Arena Fonte Nova. Além de ter o artilheiro Vitor Roque como dúvida, o Alviverde não conta com os laterais-esquerdos Piquerez e Jefté, que estão lesionados.

O uruguaio sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo durante o período em que esteve com a Seleção Uruguaia, enquanto o companheiro teve uma contusão muscular na coxa direita. O titular na posição deve ser o jovem Arthur Gabriel, de 20 anos, que estreou no profissional nesta temporada e fez apenas duas partidas como titular — nas vitórias contra Botafogo e Mirassol.

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Arthur Gabriel, lateral-direito da base do Palmeiras | Foto: Fabio Menotti/Palmeiras

O atacante Vitor Roque está em processo de recuperação de uma entorse no tornozelo esquerdo sofrido na semifinal do Paulistão 2026, e treinou separado do restante do elenco em atividade que encerrou a preparação para o duelo deste domingo. Ele deve ficar fora da viagem para Salvador.

Grande nome no ataque

Apesar da grande perda, o ataque do Palmeiras segue sendo muito bem representado sem o Tigrinho. Convocado até para defender a Seleção Argentina, Flaco López está à disposição de Abel Ferreira e deve começar o jogo no time titular.

Flaco López, artilheiro do Palmeiras na temporada | Foto: Cesar Greco | Palmeiras

Um dos principais nomes do futebol brasileiro no ano passado, o centroavante é o artilheiro do Alviverde na temporada com nove gols e quatro assistências em 20 jogos.

Quem também tem bons nomes no ataque é o Bahia, que volta a contar com Mateo Sanabria após treino realizado na manhã deste sábado, 4. As equipes se enfrentam pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.