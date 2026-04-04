MERCADO DA BOLA
Pulga valoriza 47 milhões em 1 ano e é o 2° melhor ponta do Brasileiro
O Bahia comprou Pulga por 18 milhões de reais, e hoje o atacante vale cerca de 65,4 milhões
Por Marina Branco
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No ranking de valores das posições do Brasileirão, o Bahia tirou a sorte grande na ponta-esquerda. O tricolor Erick Pulga vive um momento de valorização intensa no mercado e protagonismo dentro de campo, dando lucros e resultados ao Esquadrão.
De acordo com levantamento do Transfermarkt, o atacante aparece como o segundo ponta esquerda mais valioso do Campeonato Brasileiro, com valor estimado em 11 milhões de euros (cerca de R$ 65,4 milhões).
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A liderança do ranking é de Samuel Lino (Flamengo), avaliado em 17 milhões de euros. Logo atrás de Pulga, aparecem Sinisterra (Cruzeiro), também com 11 milhões de euros, Montoro (Botafogo) e Sosa (Palmeiras), ambos com 10 milhões de euros.
Na sequência, surgem Ruan Pablo, também do Bahia, e A. Gómez (Vasco), com 8 milhões de euros cada, além de Barreal (Santos), Amuzu (Grêmio) e Everton (Flamengo), todos avaliados em 7 milhões de euros, completando o top 10 da posição na Série A.
Mas o Bahia não pagou nem perto desse valor pela contratacão de Pulga. Contratado em janeiro de 2025 por R$ 18,8 milhões (3 milhões de dólares) após destaque pelo Ceará, Pulga rapidamente justificou o investimento, sendo valorizado para 11 milhões de euros.
Na cotação atual, Pulga vale aproximadamente R$ 65,4 milhões, subindo em 47 milhões seu preço ao longo de apenas um ano.
Na época da negociação, o Bahia superou a concorrência do Torpedo Moscow, que havia oferecido 3 milhões de euros ao Ceará. Pesaram a favor do clube baiano não só o valor, mas também o projeto esportivo ligado ao Grupo City, fator decisivo para o desfecho da transferência.
Números na temporada
Em 2026, Pulga soma 15 jogos, 1 gol e 1 assistência, distribuídos entre Libertadores, Brasileirão e Campeonato Baiano, e tem sido peça importante na construção ofensiva da equipe.
O bom momento individual de Pulga traz esperanças justamente antes de um dos confrontos mais intensos do Bahia na temporada. Neste domingo, 5, o Tricolor recebe o Palmeiras, às 19h30, na Arena Fonte Nova, pela 10ª rodada do Brasileirão.
O confronto coloca frente a frente dois candidatos ao título. O Bahia ocupa a terceira colocação, com 17 pontos, e vem de vitória convincente por 3 a 0 sobre o Athletico-PR. Já o Palmeiras lidera a competição com 22 pontos e chega embalado por quatro triunfos consecutivos, o último diante do Grêmio.
Além da disputa direta na tabela, o duelo carrega um clima recente de provocações. Após o último encontro entre as equipes, Rogério Ceni criticou o estilo de jogo do adversário, classificando-o como baseado em "ligação direta".
Abel Ferreira evitou polemizar, mas rebateu ao comentar sobre as condições do gramado da Arena Fonte Nova, enquanto Anderson Barros sugeriu que o treinador do Bahia deveria rever sua análise.
Dentro de campo, porém, a expectativa é de um jogo de alto nível, com Pulga como uma das principais armas do Bahia para tentar derrubar o líder.
Top 10 pontas-esquerdas no Brasileirão
- Samuel Lino - Flamengo - €17M
- Erick Pulga - Bahia - €11M
- Sinisterra - Cruzeiro - €11M
- Montoro - Botafogo - €10M
- Sosa - Palmeiras - €10M
- Ruan Pablo - Bahia - €8M
- A. Gómez - Vasco - €8M
- Barreal - Santos - €7M
- Amuzu - Grêmio - €7M
- Everton - Flamengo - €7M
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