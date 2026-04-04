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MERCADO DA BOLA

Pulga valoriza 47 milhões em 1 ano e é o 2° melhor ponta do Brasileiro

O Bahia comprou Pulga por 18 milhões de reais, e hoje o atacante vale cerca de 65,4 milhões

Marina Branco

Por Marina Branco

04/04/2026 - 8:58 h

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Erick Pulga pelo Bahia
Erick Pulga pelo Bahia -

No ranking de valores das posições do Brasileirão, o Bahia tirou a sorte grande na ponta-esquerda. O tricolor Erick Pulga vive um momento de valorização intensa no mercado e protagonismo dentro de campo, dando lucros e resultados ao Esquadrão.

De acordo com levantamento do Transfermarkt, o atacante aparece como o segundo ponta esquerda mais valioso do Campeonato Brasileiro, com valor estimado em 11 milhões de euros (cerca de R$ 65,4 milhões).

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A liderança do ranking é de Samuel Lino (Flamengo), avaliado em 17 milhões de euros. Logo atrás de Pulga, aparecem Sinisterra (Cruzeiro), também com 11 milhões de euros, Montoro (Botafogo) e Sosa (Palmeiras), ambos com 10 milhões de euros.

Na sequência, surgem Ruan Pablo, também do Bahia, e A. Gómez (Vasco), com 8 milhões de euros cada, além de Barreal (Santos), Amuzu (Grêmio) e Everton (Flamengo), todos avaliados em 7 milhões de euros, completando o top 10 da posição na Série A.

Mas o Bahia não pagou nem perto desse valor pela contratacão de Pulga. Contratado em janeiro de 2025 por R$ 18,8 milhões (3 milhões de dólares) após destaque pelo Ceará, Pulga rapidamente justificou o investimento, sendo valorizado para 11 milhões de euros.

Na cotação atual, Pulga vale aproximadamente R$ 65,4 milhões, subindo em 47 milhões seu preço ao longo de apenas um ano.

Na época da negociação, o Bahia superou a concorrência do Torpedo Moscow, que havia oferecido 3 milhões de euros ao Ceará. Pesaram a favor do clube baiano não só o valor, mas também o projeto esportivo ligado ao Grupo City, fator decisivo para o desfecho da transferência.

Erick Pulga pelo Bahia
Erick Pulga pelo Bahia | Foto: Letícia Martins/ Esporte Clube Bahia

Números na temporada

Em 2026, Pulga soma 15 jogos, 1 gol e 1 assistência, distribuídos entre Libertadores, Brasileirão e Campeonato Baiano, e tem sido peça importante na construção ofensiva da equipe.

O bom momento individual de Pulga traz esperanças justamente antes de um dos confrontos mais intensos do Bahia na temporada. Neste domingo, 5, o Tricolor recebe o Palmeiras, às 19h30, na Arena Fonte Nova, pela 10ª rodada do Brasileirão.

O confronto coloca frente a frente dois candidatos ao título. O Bahia ocupa a terceira colocação, com 17 pontos, e vem de vitória convincente por 3 a 0 sobre o Athletico-PR. Já o Palmeiras lidera a competição com 22 pontos e chega embalado por quatro triunfos consecutivos, o último diante do Grêmio.

Além da disputa direta na tabela, o duelo carrega um clima recente de provocações. Após o último encontro entre as equipes, Rogério Ceni criticou o estilo de jogo do adversário, classificando-o como baseado em "ligação direta".

Abel Ferreira evitou polemizar, mas rebateu ao comentar sobre as condições do gramado da Arena Fonte Nova, enquanto Anderson Barros sugeriu que o treinador do Bahia deveria rever sua análise.

Dentro de campo, porém, a expectativa é de um jogo de alto nível, com Pulga como uma das principais armas do Bahia para tentar derrubar o líder.

Top 10 pontas-esquerdas no Brasileirão

  1. Samuel Lino - Flamengo - €17M
  2. Erick Pulga - Bahia - €11M
  3. Sinisterra - Cruzeiro - €11M
  4. Montoro - Botafogo - €10M
  5. Sosa - Palmeiras - €10M
  6. Ruan Pablo - Bahia - €8M
  7. A. Gómez - Vasco - €8M
  8. Barreal - Santos - €7M
  9. Amuzu - Grêmio - €7M
  10. Everton - Flamengo - €7M

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