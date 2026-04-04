Atacante do Bahia treina normalmente e vira reforço contra o Palmeiras

Jogadores do Bahia em treinamento neste sábado, 4 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia vai contar com um reforço para encarar o Palmeiras, neste domingo, 5, na Arena Fonte Nova. Atacante que desfalcou o Tricolor no triunfo sobre o Athletico, Mateo Sanabria treinou normalmente pela primeira vez após sentir incômodo no tendão do joelho e volta a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni.

Titular pela última vez na vitória sobre o Atlético de Alagoinhas, em fevereiro, pela 1ª fase do Campeonato Baiano, a tendência é que o jogador de 23 anos inicie no banco de reservas. O argentino atuou entre os 11 iniciais em duas oportunidades na atual temporada, ambas pelo Baianão

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Peça importante no segundo tempo

O jogador já foi importante pelo Tricolor entrando em campo no segundo tempo, inclusive, sendo decisivo no empate em 1 a 1 com o Fluminense, na 2ª rodada do Brasileiro, com assistência para o gol de Cristian Olivera. Titular nos últimos oito jogos, Erick Pulga deve ser o escolhido para atuar na ponta esquerda.

| Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Mateo Sanabria tem boas recordações sobre encarar o Palmeiras em Salvador. No emblemático triunfo por 1 a 0 no ano passado, marcado por gol de Ademir com assistência de Ronaldo, o argentino foi um dos destaques da partida, dando bastante trabalho para Giay, lateral-direito do Alviverde.

Reforço breve e dúvida no gol

Outra novidade do treino no CT Evaristo de Macedo na manhã deste sábado, 4, foi Kanu. Em campo pela última vez no início de fevereiro, no triunfo contra o Vasco, o zagueiro treinou parcialmente e está em fase final de recuperação de uma lesão na região posterior da coxa.

Ainda sem expectativa de retorno breve, o goleiro Ronaldo e o atacante Ruan Pablo ficaram em tratamento se recuperando de suas respectivas contusões. Após o triunfo sobre o Athletico, que marcou a estreia de Léo Vieira no gol, Rogério Ceni projetou a luta pela titularidade na posição.

"A principal escolha é o ritmo de jogo. O Léo vinha jogando muitos jogos em sequência. Poderia ter ido com o João Paulo, foi uma opção minha conversando eu e o Duda. O Duda trabalhou mais com o Léo diretamente nesses três treinamentos. O João estava sentindo um pouquinho essa falta de ritmo, então eu preferi no dia de hoje dar essa oportunidade para o Léo pra gente poder ter uma análise do que a gente tem dos dois goleiros que brigam por essa posição hoje", disse o comandante.

Vou analisar [a titularidade de Léo Vieira contra o Palmeiras]. Nós temos treino quinta, sexta e sábado pra gente pensar e chegar a uma decisão para o jogo de domingo Rogério Ceni

A bola rola para Bahia x Palmeiras a partir das 19h30 deste domingo, 5, na Arena Fonte Nova, para a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.