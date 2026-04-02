Rogério Ceni avalia titularidade de Léo Vieira na temporada

Goleiro Léo Vieira pelo time do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia venceu o Athletico-PR por 3 a 0, nesta quarta-feira, 1º, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. Após a partida, o técnico Rogério Ceni comentou a estreia do goleiro Léo Vieira na equipe tricolor.

Ritmo de jogo foi fator decisivo

Ceni destacou que o ritmo de jogo pesou na escolha, já que Léo Vieira vinha atuando com frequência pela Chapecoense.

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"A principal escolha é o ritmo de jogo. O Léo vinha jogando muitos jogos em sequência. Poderia ter ido com o João Paulo, foi uma opção minha conversando eu e o Duda. O Duda trabalhou mais com o Léo diretamente esses três treinamentos. O João estava sentindo um pouquinho essa falta de ritmo, então eu preferi no dia de hoje dar essa oportunidade para o Léo pra gente poder ter uma análise do que a gente tem dos dois goleiros que brigam por essa posição hoje”, explicou.

Léo Vieira garantiu titularidade?

Questionado sobre a possibilidade de Léo Vieira assumir a titularidade, Ceni afirmou que ainda vai avaliar o desempenho antes de definir a equipe para o próximo confronto. O Bahia volta a campo no domingo, 5, quando enfrenta o Palmeiras.

“Vou analisar. Nós temos treino quinta, sexta e sábado pra gente pensar e chegar a uma decisão para o jogo de domingo."