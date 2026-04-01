Ceni exalta "dedicação" do Bahia contra Athletico: "Competimos muito"

Rogério Ceni, técnico do Bahia, em entrevista coletiva - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia comandado por Rogério Ceni fez valer o mando de campo e venceu o Athletico por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atuando na Arena Fonte Nova, o Tricolor construiu a vantagem ainda na etapa inicial e confirmou o triunfo nos minutos finais.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 17 pontos e assumiu a terceira colocação, ficando a dois do líder Palmeiras, que ainda entra em campo nesta quinta-feira. As equipes, inclusive, se enfrentam no próximo domingo, pela décima rodada.

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Após o jogo, o técnico Rogério Ceni destacou a postura competitiva do time e valorizou o desempenho, mesmo sem um grande "brilho técnico".

"Competimos muito. Everaldo deu carrinho, Kike correndo muito. Mesmo não sendo um jogo tecnicamente brilhante, nos posicionamos bem, competimos bem, puxamos bons contra-ataques. Segundo gol veio num momento que eles estavam bem. Time continuou batalhando no segundo tempo, não desistiu, se defendeu bem, David fez bom jogo. Nico também, muito desgastado, ele e o David. Caio, Jean e Everton construíram e sofreram na marcação. Teremos boas horas para fazer um bom jogo contra o líder do campeonato", disse.

"Palmeiras pode chegar a uma diferença de pontos que não nos permita brigar pela liderança. Importante foi que o time produziu bem, especialmente no começo. Caiu um pouco. Conseguiu se defender bem, numa linha mais baixa. Muitos jogadores retornando, não estão em 100%, e erramos muitos passes em um momento de encaixar contra-ataques. Fica a dedicação de positivo", completou.

O confronto também marcou a estreia do goleiro Léo Vieira, anunciado pelo clube no mesmo dia. Ceni explicou a escolha pelo arqueiro como titular e a justificou pelo "ritmo de jogo" recente do atleta.

"Ritmo de jogo. Léo vinha jogando muitos jogos em sequência. Poderia ter ido com o João Paulo, foi uma opção minha. Eu e o Duda [Varjão, preparador de goleiros], que trabalhou mais com o Léo diretamente, três treinamentos. João já tinha visto sete jogos. Foi uma decisão difícil. Trabalhei com o Léo faz 12 anos, vejo pela TV, é um cara tranquilo, calmo. Principal fator foi o ritmo de jogo, João estava sentindo um pouco essa falta de ritmo. Pensei em dar essa chance para o Léo, que fez bom jogo com os pés, calma. Foi uma escolha. Infelizmente a gente tem que tomar decisões e tem que contar que as coisas deem certo", completou.

O Bahia volta a campo neste domingo, às 19h30, quando recebe o Palmeiras, novamente na Arena Fonte Nova, em duelo direto pelas primeiras posições da tabela.