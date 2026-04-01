Bahia provoca atacante do Athletico que fez post polêmico após triunfo

Kevin Viveros, atacante do Athletico - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Bahia provocou o atacante Kevin Viveros, do Athletico, após o triunfo por 3 a 0 nesta quarta-feira, 1º. Um dia antes da partida, o jogador do Furacão chegou a postar uma foto de um gol marcado contra o Tricolor na temporada passada, enquanto ainda atuava pelo Atlético Nacional-COL, em jogo válido pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Apesar da publicação ter sido excluída pouco tempo depois, o ato foi visto por torcedores do Esquadrão como uma provocação por parte do colombiano. Após o jogo na Arena Fonte Nova, o Bahia fez uma postagem usando os mesmos emojis utilizados pelo jogador em seu story do Instagram.

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Confira:

🚂😬⚽ — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 2, 2026

Publicação feita pelo jogador nesta terça-feira, 31:

Publicação feita por Kevin Viveros | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Com gols marcados por Everaldo (duas vezes) e Luciano Juba, o Tricolor chegou à terceira colocação do Campeonato Brasileiro com 17 pontos em oito jogos. A equipe do técnico Rogério Ceni volta a campo para encarar o Palmeiras, no domingo, 5, às 19h30, novamente na Arena Fonte Nova.