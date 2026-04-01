HOME > ESPORTES
CAMPEONATO BRASILEIRO

Everaldo brilha, Bahia vence o Athletico e encosta no topo da Série A

Esquadrão venceu o Furacão por 3 a 0 nesta quarta-feira, 1

Por Téo Mazzoni

01/04/2026 - 22:02 h

Everaldo marcou os dois gols do Bahia no triunfo sobre o Athletico Paranaense
Após dez dias de Data Fifa, o Esporte Clube Bahia cumpriu sua obrigação no reencontro com a torcida tricolor na Arena Fonte Nova. Nesta quarta-feira, 1, o Tricolor de Aço se impôs dentro de casa e fez as pazes com o triunfo ao vencer o Athletico Paranaense por 3 a 0, em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

A festa azul, vermelha e branca começou cedo na Arena Fonte Nova. Isso porque, antes mesmo dos cinco minutos do primeiro tempo, o Bahia balançou as redes com Everaldo. Em um lance semelhante ao golaço marcado contra o Bragantino, Erick Pulga achou Jean Lucas na ultrapassagem, e o camisa 6, com muita frieza, cortou o defensor e cruzou para o atacante, que cabeceou para o fundo do gol.

E não demorou muito para o Esquadrão ampliar o placar: por volta dos 30 minutos da etapa inicial, mais uma vez com Everaldo. Novamente pelo lado esquerdo do campo, o lateral-esquerdo Luciano Juba recebeu boa bola em infiltração na área, cortou para dentro e, quando já perdia o domínio, tocou para o camisa 27, que fez a parede, girou e chutou por baixo do goleiro adversário.

No final do jogo, já nos acréscimos, ainda restou tempo para mais um gol do Bahia. O lateral-esquerdo Luciano Juba "fechou o caixão" para o Esquadrão após empurrar a bola para o fundo das redes depois de um rebote do goleiro adversário.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni chegou aos 17 pontos, assumiu a terceira posição da Série A do Brasileirão, com a mesma pontuação do São Paulo, e encostou nos líderes, Palmeiras e Fluminense, que têm 19 pontos. Os cariocas estão em campo neste momento, enquanto a equipe paulista ainda joga nesta quinta-feira, 2.

O Esquadrão pode ser ultrapassado na tabela pelo Flamengo, que entra em campo amanhã.

Próximo jogo

O Bahia volta a campo já neste domingo, 5, às 19h30, novamente na Arena Fonte Nova, desta vez contra o Palmeiras, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

Bahia x Athletico Paranaense

  • O quê: 9ª rodada do Brasileirão
  • Quando: 01/04, às 20h
  • Onde: Arena Fonte Nova

Escalações

  • Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Kike Olivera, Everaldo e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
  • Athletico: Santos; Terán, Aguirre, Léo e Aguirre; Jadson, Luiz Gustavo e Dudu; Mendoza, Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Arbitragem

  • Árbitro principal: Jonathan Benkenstein Pinheiro
  • Assistente 1: Maira Mastella Moreira
  • Assistente 2: Maurício Coelho Silva Penna
  • Quarto árbitro: Bruno Mota Correia
  • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

