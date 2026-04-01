Everaldo se revolta com o VAR e diz que árbitro "brigou com a imagem"

Everaldo comemorando gol pelo Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Autor de dois gols no triunfo por 3 a 0 do Esporte Clube Bahia sobre o Athletico Paranaense, nesta quarta-feira, 1, na Arena Fonte Nova, o atacante Everaldo deixou o campo insatisfeito com a atuação do árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro e do responsável pelo VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga.

Na primeira etapa, logo após marcar seu segundo gol na partida, o camisa 27 sofreu um pisão no pé dentro da área adversária, e o árbitro assinalou a penalidade em campo. No entanto, após recomendação do VAR, o juiz revisou o lance, anulou a marcação do pênalti e ainda advertiu o jogador com cartão amarelo.

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Segundo Everaldo, o árbitro “brigou com a imagem”. “O jogador deles pisou no meu pé, foi pênalti. O árbitro marcou, o VAR achou que deveria revisar, e acabou que não confirmaram”, afirmou o atacante.

Contudo, embora tenha demonstrado inconformidade com a anulação da penalidade, a maior chateação do jogador foi o cartão amarelo por simulação — o que, segundo ele, não aconteceu.

Fiquei mais chateado ainda pelo cartão amarelo, como se eu tivesse simulado, o que não aconteceu. Everaldo Stum

Apesar do incômodo com o lance, Everaldo celebrou a vitória e destacou a importância do resultado diante de um adversário direto na parte de cima da tabela do Brasileirão: “Apesar do placar de 3 a 0, não foi um jogo fácil. Foi uma partida difícil.”

De acordo com o atacante, o Bahia soube ser letal contra o Athletico, mesmo sem dominar completamente o confronto. “Em vários jogos, criamos bastante e não conseguimos ‘matar’ a partida. Hoje foi diferente: criamos e fomos letais. Isso é fundamental — sair na frente e confirmar o triunfo, que é o mais importante”, concluiu.