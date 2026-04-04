Brasileiros brilham e Chelsea vai às finais da Copa da Inglaterra

Estêvão em goleada do Chelsea pela Copa da Inglaterra - Foto: Ben STANSALL / AFP

O Chelsea aplicou uma sonora goleada sobre o time do Port Vale pelo placar de 7 a 0, partida que aconteceu neste sábado, 4, válida pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, na casa dos Blues. Os destaques da partida foram os brasileiros João Pedro, Andrey Santos e Estevão, que marcaram gols no confronto.

Com vagas encaminhadas para a Copa do Mundo da FIFA que acontece em junho de 2026. João Pedro, Estêvão e Andrey Santos tiveram bom desempenho neste sábado e demonstraram mais uma vez o motivo de estarem atuando em alto nível em solo europeu.

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João Pedro

O atacante brasileiro marcou um dos gols da partida, após receber passe do português Pedro Neto para o centro da área, conseguir se livrar da marcação e balançar as redes do Port Vale.

Estêvão

A jovem promessa da seleção brasileira, Estêvão participou de dois dos sete gols da partida. Além de distribuir a assistência para o quinto gol, marcado por Andrey Santos, o brasileiro marcou o sexto gol da partida após aproveitar o rebote de Garnacho.

Andrey Santos

O meio-campista dos Blues, Andrey Santos, também deixou o dele na goleada. O brasileiro marcou para o Chelsea de cabeça após aproveitar cobrança de escanteio de Estêvão, ampliando a goleada para o time da casa.

Próximo compromisso do Chelsea

Após vencer o Port Vale, da terceira divisão, o Chelsea assegurou a vaga para a semifinal da Copa da Inglaterra. Além do Manchester City que goleou o Liverpool neste sábado, 4. As outras vagas para a semifinal da competição serão decididas pelos confrontos entre Southampton X Arsenal, e West Ham X Leeds United.

Os confrontos das semifinais da competição inglesa serão decididos por sorteio.