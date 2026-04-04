Série D 2026: clubes da Bahia estreiam em busca de acesso histórico

Representantes baianos na Série D estreiam neste sábado, 4 - Foto: Fábio Souza/CBF

A jornada dos clubes baianos rumo ao acesso na Série D do Brasileiro começa na tarde deste sábado, 4. Quem faz o jogo de estreia da Quarta Divisão é a Juazeirense, que encara o CSE, de Alagoas, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, logo mais às 15h30.

Cancão de Fogo

Juazeirense é o líder do Grupo B da Copa do Nordeste | Foto: Divulgação | Juazeirense

Semifinalista do Campeonato Baiano e líder do Grupo B da Copa do Nordeste, o Cancão de Fogo tem o retrospecto dentro de casa a seu favor. Em seis jogos como mandante, a equipe tem duas vitórias, quatro empates e zero derrotas na temporada.

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Vale lembrar que a Juazeirense tirou o 100% de aproveitamento do Bahia em 2026 ao arrancar um empate diante do Tricolor na fase de grupos do Baianão. O duelo terminou em 1 a 1 com gols de Everaldo e Adaílton.

Porto SC

O clima de estreia também chegou até o sul da Bahia para a estreia do Porto Sport Club em campeonatos nacionais de pontos corridos. Após disputar pela primeira vez a Copa do Brasil neste ano, a equipe recebe o Rio Branco (ES) às 16h, no Estádio Agnaldo Bento.

A equipe disputou a Copa do Brasil nesta temporada e teve uma estreia histórica com a vitória por 2 a 1 diante do Serra Branca (PB), mas foi eliminado na 2ª fase após goleada por 6 a 0 do CRB (AL). No estadual, o time terminou a 1ª fase em sexto lugar, 11 pontos — apenasdois a menos que o G-4.

Jacuipense

Jacuipense fez história na Copa do Brasil de 2026 | Foto: Divulgação | Jacuipense

Diferente dos seus conterrâneos, o Jacuipense inicia a Série D jogando fora de casa contra o ASA de Arapiraca (AL). Semifinalista do Baianão, o Leão do Sisal segue vivo na Copa do Brasil com premiações históricas, busca vaga no mata-mata da Copa do Nordeste e quer seguir fazendo história na principal competição do calendário.

Atlético de Alagoinhas

Após o duro golpe no Campeonato Baiano com o rebaixamento à Série B, o Atlético de Alagoinhas visita o CSA, em Alagoas, buscando uma reação na temporada. O Carcará entra em campo neste domingo, 5, às 16h, no Estádio Rei Pelé.

Bicampeão baiano em 2021 e 2022, o clube terminou o estadual na lanterna com apenas três pontos em nove rodadas.



Jogos dos clubes baianos neste sábado, 4:

Juazeirense x CSE, às 15h30, no Adauto Moraes;

Porto x Rio Branco (ES), às 16h, no Agnaldo Bento;

ASA (AL) x Jacuipense, às 17h, no Municipal Arapiraca;

CSA (AL) x Atlético de Alagoinhas, às 16h, no Estádio Rei Pelé.

Formato da Série D

A edição de 2026 da Série D do Campeonato Brasileiro terá um novo formato, reunindo 96 clubes na disputa. A composição das vagas inclui equipes rebaixadas da Série C, times classificados por meio do Ranking Nacional de Federações e também aqueles que alcançaram a segunda fase da Série D de 2025.

O modelo da competição será dividido em seis etapas ao longo do torneio. Na fase inicial, os participantes foram distribuídos em 16 grupos, cada um com seis equipes. Nessa etapa, os clubes disputam dez partidas — cinco em casa e cinco fora — e os quatro melhores de cada chave avançam.

A partir da fase seguinte, o campeonato muda de formato e passa a ser disputado em sistema eliminatório, com confrontos de ida e volta. Um ponto importante aparece nas quartas de final: além dos quatro times que avançam às semifinais, outras duas vagas de acesso à Série C de 2027 serão decididas em um playoff entre os eliminados desta fase.

Os clubes que chegarem à semifinal já asseguraram presença na terceira divisão nacional do ano seguinte. Já o campeão da Série D de 2026 garante, além do título, uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil da temporada seguinte.

Grupos dos clubes baianos

Grupo A10

ASA;

CSA;

CSE;

Jacuipense;

Atlético-BA;

Juazeirense;

Grupo A12