Tragédia no Futebol: estádio desaba e deixa 60 feridos e um morto

Ambulância ao redor do estádio para socorrer as vítimas - Foto: CONNIE FRANCE / AFP

Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas nesta sexta-feira, dia 3, após uma das colunas do Estádio Alejandro Villanueva, local onde o time do Alianza Lima manda seus jogos, no Peru, desabar durante os preparativos para o clássico peruano. A tragédia aconteceu durante um treino aberto realizado às vésperas do clássico contra o Universitário, marcado para este sábado, 4.

O que aconteceu?

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O incidente ocorreu enquanto os torcedores estavam apoiando o Alianza Lima no último treino da equipe antes da partida contra o Universitário, pelo clássico da capital peruana.

Evento tradicional

O evento de “agitação de bandeiras” é tradicional dentro do futebol do Peru. A equipe realizava um treino aberto com a presença de sua torcida e dos jogadores antes do clássico, que está marcado para este sábado, dia 4, às 22h.

Nota oficial do clube

O Alianza Lima emitiu uma nota para oferecer condolências e solidariedade às vítimas. A imprensa local informou que 60 pessoas ficaram feridas durante um evento de “agitação de bandeiras” no estádio.

"Em relação ao acidente ocorrido no dia de hoje no Estádio Alejandro Villanueva, durante um evento da torcida, informamos o seguinte: lamentamos profundamente o ocorrido e expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares da pessoa falecida, assim como nossa solidariedade às pessoas que ficaram feridas.

Desde o primeiro momento, foram ativados de forma imediata os protocolos de segurança e de atendimento a emergências, oferecendo assistência oportuna aos afetados e a seus familiares.

Estamos colaborando de forma plena e transparente com as autoridades competentes, a fim de contribuir para o esclarecimento dos fatos que são objeto de investigação.

Cabe destacar que, de acordo com as informações preliminares disponíveis, o ocorrido não tem relação com a queda de muros nem com falhas estruturais do estádio.

Reafirmamos nosso compromisso de manter a opinião pública informada sobre o desenvolvimento dos acontecimentos."