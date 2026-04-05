Bahia e Palmeiras formam duelo dos times com menos derrotas da Série A

Bahia e Palmeiras se enfrentam em grande jogo na Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Os dois times da Série A do Brasileiro que mais se recusam a perder se enfrentam neste domingo, 5, na Arena Fonte Nova, em duelo que promete mexer com o topo da tabela. Clube com menos derrotas na temporada e o último a largar a invencibilidade, o Bahia recebe o Palmeiras, segunda equipe que menos perdeu em 2026.

O Esquadrão de Aço terminou um jogo atrás no placar em apenas duas oportunidades, mas, em contrapartida, foram derrotas muito doídas. A primeira delas foi para o O'Higgins (CHI), que mais tarde culminaria na eliminação na pré-Libertadores, enquanto a segunda foi a goleada por 4 a 1 diante do Remo, pelo Brasileirão.

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Adversário da vez, o Palmeiras também perdeu apenas um jogo pela Série A: contra o Vasco, por 2 a 1, em São Januário. Outras duas partidas pela primeira fase do Campeonato Paulista, entretanto, colocam o Alviverde atrás do Bahia no ranking dos times com menos derrotas.

A goleada por 4 a 0 diante do Novorizontino foi a primeira delas, em confronto que voltaria a se repetir na final do estadual, enquanto o revés por 1 a 0 para o Botafogo-SP, fora de casa, também integra a lista do clube de São Paulo.

Times da Série A com mais derrotas em 2026:

Botafogo: 11

Flamengo: 8

Mirassol: 8

Cruzeiro: 8

Remo: 7

Chapecoense: 7

Vitória: 7

Santos: 6

São Paulo: 6

Internacional: 6

Athletico: 6

Vasco: 6

Bragantino: 5

Coritiba: 5

Atlético-MG: 5

Grêmio: 5

Fluminense: 3

Palmeiras: 3

Bahia: 2

Realidades diferentes

Após o triunfo por 3 a 0 sobre o Athletico na última quarta-feira, 1º, o técnico Rogério Ceni citou o Palmeiras ao ser questionado sobre a oportunidade que o Tricolor tem em dar um passo a mais na busca pela possível briga pelo título.

"Destaco que clube não gerido por SAF tem objetivo daquele momento. Como vamos trazer jogador de 25 milhões de euros com 30 anos? Em momentos agudos isso faz diferença. Temos jogadores jovens para tentar desenvolver. Palmeiras trouxe o Arias. Essa é a diferença de uma empresa que gerencia o futuro e logicamente pode faltar algo no presente. Todos dão o seu melhor. Vamos tentar novamente esse ano fazer o melhor que a gente pode com nosso esforço, esforço dos atletas e dedicação", disse o treinador em entrevista coletiva.

Bahia e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 5, às 19h30, na Arena Fonte Nova, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.