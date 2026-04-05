Ceni sobe o tom contra arbitragem e VAR após derrota contra Palmeiras

Rogério Ceni afirmou que a árbitragem "tirou pontos" do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia dominou o jogo deste Domingo de Páscoa contra o Palmeiras de acordo com o técnico Rogério Ceni, mas foi prejudicado pela arbitragem. Em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, o treinador disparou contra o VAR e disse categoricamente que o árbitro "tirou pontos" do Tricolor.

Jogadores do time baiano ficaram reclamando de uma suposta falta do zagueiro Gustavo Gómez, do Alviverde, em David Duarte. O comandante analisou o lance e afirmou que o defensor paraguaio deslocou o jogador tricolor com o braço na hora do salto.

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"Foi de domínio total nosso, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. A única jogada que o Palmeiras cria na primeira etapa foi a do gol, tem que parabenizar a qualidade individual do jogador [John Arias], um belíssimo gol. Uma pena o jogo ter sido decidido pelo VAR, Rodolfo Toski [árbitro de vídeo da partida], ele que deveria dar entrevista hoje, e o Lucas [árbitro do confronto] também", disse o treinador.

Foi uma vergonha o VAR no jogo de hoje, o David no salto é deslocado com o braço pelo Gustavo Gómez. Rogério Ceni

"Não é ombro a ombro, é com o braço. Vergonhosa a atuação da arbitragem no jogo de hoje. Com relação ao que foi jogado, se o time jogar sempre assim, vou estar muito feliz com os jogadores, só tenho elogios a fazer, talvez um ajuste ou outro de marcação. Em matéria de futebol jogado, não tenho o que reclamar, apenas elogiar", completou.

Rogério Ceni se estedeu mais com as críticas à arbitragem e voltou a cutucar a atuação dos árbitros ao projetar a luta do Bahia neste Campeonato Brasileiro.

"Torcer para que a arbitragem e o VAR não tire os pontos como tirou hoje, porque esses pontos foram tirados de nós. Primeiro pelo mérito que nós jogamos em campo, e segundo pelo lance absurdo que não é chamado pelo VAR, é uma jogada facílima de ver, o Gustavo Gómez nem disputa a bola. Ele vai na direção do David exclusivamente para deslocá-lo", completou.

Homenagem especial

Mosaico 3D exposto pela torcida do Bahia na Arena Fonte Nova | Foto: Divulgação | ECBahia

Uma homenagem da torcida para o meia Everton Ribeiro chamou a atenção instantes antes da bola rolar na Fonte Nova. Um mosaico 3D que destaca o camisa 10 e a frase "o que nos cura todo dia é o Bahia" foi estendido, em referência à luta contra o câncer de tirereóide no ano passado.

"Ele é um jogador muito importante, é mais do que merecido. Um jogador que vive em Salvador e participa de muita coisa, tem uma imagem muito forte atrelada ao grupo, simpático, alegre e genial quando joga dentro do campo. Mais do que merecido essa homenagem para ele", disse Rogério Ceni.

