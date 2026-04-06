Bahia conquista ouro e leva primeiro título nacional no vôlei de praia

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Dupla do Bahia com ouro no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia - Foto: CBV

Nem só de futebol vive o Bahia - e em outros esportes, o clube vem vivendo um início de muitas alegrias. A dupla George e Saymon conquistou neste domingo, 5, o título da 3ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, disputada em Saquarema.

Na final, os tricolores venceram os atuais tricampeões Arthur e Adrielson, do Praia Clube, por 2 sets a 1 (21/18, 19/21 e 15/7), garantindo o primeiro ouro e título nacional do Bahia na modalidade.

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Após a venda da SAF ao City Football Group em 2023, o Bahia Associação passou a investir em modalidades olímpicas, como basquete, vôlei e vôlei de praia. Agora, o título de George/Saymon surge como um dos primeiros resultados concretos dessa estratégia, ampliando a marca do clube para além do futebol.

Dupla do Bahia no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia | Foto: CBV

Histórico da dupla

O título veio em uma trajetória consistente e, ao mesmo tempo, desgastante - todas as partidas da dupla na etapa foram decididas no tie-break. Equilibrando técnica e força mental no final das partidas, George e Saymon conseguiram manter regularidade mesmo sob pressão, chegando à primeira grande conquista do Bahia.

Anteriormente, no entanto, tudo já vinha se desenvolvendo bem para a dupla. Com pouco mais de dois meses defendendo o Bahia, os dois já acumulam números expressivos, com uma prata no Circuito Brasileiro, um título no Campeonato Baiano e três medalhas em cinco torneios disputados.

Dupla do Bahia no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia | Foto: CBV

Próximo desafio

Agora, no entanto, a meta é bem maior. Sem deixar Saquarema, a dupla já mira o próximo compromisso - a etapa Elite do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, entre os dias 8 e 12 de abril, sonhando em manter o bom momento e transformar o título nacional em embalo internacional.