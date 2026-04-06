PRF registra aumento de acidentes durante Semana Santa em Feira

Operação Semana Santa foi realizada de 2 a 5 de abril - Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um aumento de 33% no número de acidentes nas rodovias federais que cortam Feira de Santana durante a Operação Semana Santa deflagrada de 2 a 5 de abril. De acordo com o balanço da ação, foram oito ocorrências neste ano, contra seis no mesmo período de 2025.

Segundo a inspetora Lívia Marcelino, chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Delegacia da PRF em Feira de Santana, apesar da alta, não houve registro de mortes em nenhum dos dois anos. "A quantidade de sinistros foi muito parecida, a diferença é que em 2026 tivemos dois sinistros com a gravidade elevada, o que não aconteceu em 2025. Mas, nos dois anos, não tivemos registro de óbito em locais atendidos pela PRF", destaca.

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A inspetora pontua ainda o reforço na fiscalização com o aumento do efetivo policial em trechos considerados mais críticos. Lívia explica que foram convocados policiais de outras lotações para atuarem durante o feriado. “A gente conseguiu incrementar de uma forma maior o efetivo em rodovias como a BR-116 Norte e a BR-324 Norte, onde há uma preocupação maior com o perfil de sinistros, principalmente no caso da BR 324 Norte, nas imediações do município de Tanquinho, onde a gente precisa ter um cuidado maior com ultrapassagem em faixa contínua e excesso de velocidade”, afirma.

O direcionamento das equipes segue critérios técnicos, com foco nos pontos de maior risco. “A gente trabalha com base em dados, priorizando trechos e horários com maior incidência de sinistros. Isso permite uma fiscalização mais precisa e preventiva”, acrescenta a chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF em Feira.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

