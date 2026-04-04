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VLT de Salvador terá conexão com o metrô em 3 estações; veja quais
Portal A TARDE explica principais pontos de integração do modal
Por Ane Catarine
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Pensado para substituir os antigos trens do Subúrbio, desativados em fevereiro de 2021, o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana (RMS) foi projetado para integrar diferentes regiões da cidade ao Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL).
Na prática, o sistema vai conectar diretamente o Subúrbio de Salvador às Linhas 1 e 2 do metrô, permitindo viagens mais rápidas.
Recentemente, a Companhia de Transportes da Bahia (CTB) tornou pública a abertura de umprocesso licitatório para a expansão do VLTem um novo trecho.
O certame, na modalidade presencial, prevê a contratação de empresa ou consórcio para implantar um novo trecho de 3,75 quilômetros, ligando a Parada Santa Luzia e a Baixa do Fiscal à Estação Retiro do metrô.
A sessão pública para o recebimento das propostas de preço e técnica está agendada para o dia 12 de junho de 2026, às 14h.
Onde o VLT de Salvador se conecta ao metrô?
As principais conexões com o metrô serão:
- Estação Águas Claras: será o principal ponto de integração. O VLT sairá de Paripe e se conectará diretamente à Linha 1 do metrô na Estação Águas Claras/Cajazeiras. O local também conta com terminal de ônibus.
- Estação Retiro: o novo trecho do VLT chegará até a Estação Retiro do Metrô, que também é inteligada a uma estação de ônibus.
- Estação Bairro da Paz: o trecho entre Águas Claras e Piatã fará a ligação com a Linha 2 do metrô, na estação Bairro da Paz, facilitando o acesso à orla e a outras áreas da cidade.
Qual será o preço da passagem do VLT?
Embora o valor ainda dependa de reajustes, o governo da Bahia já informou que a tarifa será equivalente à do metrô. Atualmente, a passagem do metrô custa R$ 4,10.
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O principal benefício será a integração com outros modais. Com o uso do cartão de transporte, o passageiro poderá trocar entre VLT, metrô e BRT dentro do tempo permitido sem pagar uma nova tarifa.
Entenda os trajetos do VLT
O sistema completo terá cerca de 36 km e 34 paradas, dividido em três trechos:
- Lote 1 (Ilha de São João – Calçada): trecho mais avançado, aproveitando a antiga linha férrea. Inclui previsão de extensão até o Comércio, próximo ao Mercado Modelo;
- Lote 2 (Paripe – Águas Claras): ligação direta entre o Subúrbio e a região da BR-324, com integração ao metrô;
- Lote 3 (Águas Claras – Piatã): conecta o sistema à orla, passando pela Avenida Orlando Gomes.
Veja imagens do VLT de Salvador:
Os primeiros testes com trens estão previstos para começar ainda este ano em trechos específicos. A operação completa deve ocorrer de forma gradual entre 2027 e 2028.
Modal será integrado ao centro urbano
Assim como no Rio de Janeiro, o VLT de Salvador foi projetado para circular integrado ao ambiente urbano. Isso significa que, em vários pontos, o sistema vai dividir espaço com carros e cruzar vias normalmente.
Na Avenida Jequitaia, nas proximidades do Largo da Calçada, por exemplo, um trecho já foi liberado para o tráfego após a conclusão de parte das obras do VLT, mostrando na prática como será essa integração.
O que é o VLT de Salvador?O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador é um novo sistema de transporte que substituirá os antigos trens do Subúrbio, integrando regiões da cidade ao Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.
Como o VLT se conecta ao metrô?O VLT conecta-se ao metrô principalmente nas Estações Águas Claras e Retiro, proporcionando acesso direto às Linhas 1 e 2, facilitando as viagens pela cidade.
Qual é o trecho mais recente do VLT em expansão?O novo trecho que está em licitação ligará a Parada Santa Luzia e a Baixa do Fiscal à Estação Retiro do metrô, com uma extensão de 3,75 quilômetros.
Qual será o preço da passagem do VLT?A tarifa do VLT será equivalente à do metrô, que atualmente é de R$ 4,10, e os passageiros poderão realizar trocas entre modais sem pagar nova tarifa, utilizando um cartão de transporte.
Quando começará a operação do VLT?Os primeiros testes com os trens estão previstos para ocorrer ainda este ano, e a operação completa do sistema deve ser implantada gradativamente entre 2027 e 2028.
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