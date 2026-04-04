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VLT de Salvador terá conexão com o metrô em 3 estações; veja quais

Portal A TARDE explica principais pontos de integração do modal

Ane Catarine

Por Ane Catarine

04/04/2026 - 13:59 h | Atualizada em 04/04/2026 - 14:34

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Trens do VLT de Salvador
Trens do VLT de Salvador -

Pensado para substituir os antigos trens do Subúrbio, desativados em fevereiro de 2021, o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana (RMS) foi projetado para integrar diferentes regiões da cidade ao Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL).

Na prática, o sistema vai conectar diretamente o Subúrbio de Salvador às Linhas 1 e 2 do metrô, permitindo viagens mais rápidas.

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Recentemente, a Companhia de Transportes da Bahia (CTB) tornou pública a abertura de umprocesso licitatório para a expansão do VLTem um novo trecho.

O certame, na modalidade presencial, prevê a contratação de empresa ou consórcio para implantar um novo trecho de 3,75 quilômetros, ligando a Parada Santa Luzia e a Baixa do Fiscal à Estação Retiro do metrô.

A sessão pública para o recebimento das propostas de preço e técnica está agendada para o dia 12 de junho de 2026, às 14h.

Novo trecho do VLT de Salvador foi assinado em evento com participação do presidente Lula
Novo trecho do VLT de Salvador foi assinado em evento com participação do presidente Lula | Foto: Joá Souza/GOVBA

Onde o VLT de Salvador se conecta ao metrô?

As principais conexões com o metrô serão:

  • Estação Águas Claras: será o principal ponto de integração. O VLT sairá de Paripe e se conectará diretamente à Linha 1 do metrô na Estação Águas Claras/Cajazeiras. O local também conta com terminal de ônibus.
  • Estação Retiro: o novo trecho do VLT chegará até a Estação Retiro do Metrô, que também é inteligada a uma estação de ônibus.
  • Estação Bairro da Paz: o trecho entre Águas Claras e Piatã fará a ligação com a Linha 2 do metrô, na estação Bairro da Paz, facilitando o acesso à orla e a outras áreas da cidade.

Qual será o preço da passagem do VLT?

Embora o valor ainda dependa de reajustes, o governo da Bahia já informou que a tarifa será equivalente à do metrô. Atualmente, a passagem do metrô custa R$ 4,10.

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O principal benefício será a integração com outros modais. Com o uso do cartão de transporte, o passageiro poderá trocar entre VLT, metrô e BRT dentro do tempo permitido sem pagar uma nova tarifa.

Entenda os trajetos do VLT

O sistema completo terá cerca de 36 km e 34 paradas, dividido em três trechos:

  • Lote 1 (Ilha de São João – Calçada): trecho mais avançado, aproveitando a antiga linha férrea. Inclui previsão de extensão até o Comércio, próximo ao Mercado Modelo;
  • Lote 2 (Paripe – Águas Claras): ligação direta entre o Subúrbio e a região da BR-324, com integração ao metrô;
  • Lote 3 (Águas Claras – Piatã): conecta o sistema à orla, passando pela Avenida Orlando Gomes.

Veja imagens do VLT de Salvador:

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Um post compartilhado por Governo da Bahia (@govba)

Os primeiros testes com trens estão previstos para começar ainda este ano em trechos específicos. A operação completa deve ocorrer de forma gradual entre 2027 e 2028.

Modal será integrado ao centro urbano

Assim como no Rio de Janeiro, o VLT de Salvador foi projetado para circular integrado ao ambiente urbano. Isso significa que, em vários pontos, o sistema vai dividir espaço com carros e cruzar vias normalmente.

Na Avenida Jequitaia, nas proximidades do Largo da Calçada, por exemplo, um trecho já foi liberado para o tráfego após a conclusão de parte das obras do VLT, mostrando na prática como será essa integração.

O que é o VLT de Salvador?

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador é um novo sistema de transporte que substituirá os antigos trens do Subúrbio, integrando regiões da cidade ao Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.

Como o VLT se conecta ao metrô?

O VLT conecta-se ao metrô principalmente nas Estações Águas Claras e Retiro, proporcionando acesso direto às Linhas 1 e 2, facilitando as viagens pela cidade.

Qual é o trecho mais recente do VLT em expansão?

O novo trecho que está em licitação ligará a Parada Santa Luzia e a Baixa do Fiscal à Estação Retiro do metrô, com uma extensão de 3,75 quilômetros.

Qual será o preço da passagem do VLT?

A tarifa do VLT será equivalente à do metrô, que atualmente é de R$ 4,10, e os passageiros poderão realizar trocas entre modais sem pagar nova tarifa, utilizando um cartão de transporte.

Quando começará a operação do VLT?

Os primeiros testes com os trens estão previstos para ocorrer ainda este ano, e a operação completa do sistema deve ser implantada gradativamente entre 2027 e 2028.

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Tags:

Bahia metrô de salvador transporte público VLT Salvador

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