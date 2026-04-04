VLT de Salvador terá conexão com o metrô em 3 estações; veja quais

Siga o A TARDE no Google

Trens do VLT de Salvador - Foto: Joá Souza/GOVBA

Pensado para substituir os antigos trens do Subúrbio, desativados em fevereiro de 2021, o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana (RMS) foi projetado para integrar diferentes regiões da cidade ao Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL).

Na prática, o sistema vai conectar diretamente o Subúrbio de Salvador às Linhas 1 e 2 do metrô, permitindo viagens mais rápidas.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Recentemente, a Companhia de Transportes da Bahia (CTB) tornou pública a abertura de umprocesso licitatório para a expansão do VLTem um novo trecho.

O certame, na modalidade presencial, prevê a contratação de empresa ou consórcio para implantar um novo trecho de 3,75 quilômetros, ligando a Parada Santa Luzia e a Baixa do Fiscal à Estação Retiro do metrô.

A sessão pública para o recebimento das propostas de preço e técnica está agendada para o dia 12 de junho de 2026, às 14h.

Novo trecho do VLT de Salvador foi assinado em evento com participação do presidente Lula | Foto: Joá Souza/GOVBA

Onde o VLT de Salvador se conecta ao metrô?

As principais conexões com o metrô serão:

Estação Águas Claras : será o principal ponto de integração. O VLT sairá de Paripe e se conectará diretamente à Linha 1 do metrô na Estação Águas Claras/Cajazeiras. O local também conta com terminal de ônibus.

: será o principal ponto de integração. O VLT sairá de Paripe e se conectará diretamente à Linha 1 do metrô na Estação Águas Claras/Cajazeiras. O local também conta com terminal de ônibus. Estação Retiro : o novo trecho do VLT chegará até a Estação Retiro do Metrô, que também é inteligada a uma estação de ônibus.

: o novo trecho do VLT chegará até a Estação Retiro do Metrô, que também é inteligada a uma estação de ônibus. Estação Bairro da Paz : o trecho entre Águas Claras e Piatã fará a ligação com a Linha 2 do metrô, na estação Bairro da Paz, facilitando o acesso à orla e a outras áreas da cidade.

Qual será o preço da passagem do VLT?

Embora o valor ainda dependa de reajustes, o governo da Bahia já informou que a tarifa será equivalente à do metrô. Atualmente, a passagem do metrô custa R$ 4,10.

O principal benefício será a integração com outros modais. Com o uso do cartão de transporte, o passageiro poderá trocar entre VLT, metrô e BRT dentro do tempo permitido sem pagar uma nova tarifa.

Entenda os trajetos do VLT

O sistema completo terá cerca de 36 km e 34 paradas, dividido em três trechos:

Lote 1 (Ilha de São João – Calçada) : trecho mais avançado, aproveitando a antiga linha férrea. Inclui previsão de extensão até o Comércio, próximo ao Mercado Modelo;

: trecho mais avançado, aproveitando a antiga linha férrea. Inclui previsão de extensão até o Comércio, próximo ao Mercado Modelo; Lote 2 (Paripe – Águas Claras) : ligação direta entre o Subúrbio e a região da BR-324, com integração ao metrô;

: ligação direta entre o Subúrbio e a região da BR-324, com integração ao metrô; Lote 3 (Águas Claras – Piatã) : conecta o sistema à orla, passando pela Avenida Orlando Gomes.

Veja imagens do VLT de Salvador:

Os primeiros testes com trens estão previstos para começar ainda este ano em trechos específicos. A operação completa deve ocorrer de forma gradual entre 2027 e 2028.

Modal será integrado ao centro urbano

Assim como no Rio de Janeiro, o VLT de Salvador foi projetado para circular integrado ao ambiente urbano. Isso significa que, em vários pontos, o sistema vai dividir espaço com carros e cruzar vias normalmente.

Na Avenida Jequitaia, nas proximidades do Largo da Calçada, por exemplo, um trecho já foi liberado para o tráfego após a conclusão de parte das obras do VLT, mostrando na prática como será essa integração.