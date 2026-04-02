VLT do Subúrbio anima moradores e movimenta economia local

O Veículo Leve Sob Trilhos (VLT) de Salvador, chamado popularmente de VLT do Subúrbio, promete mudar a mobilidade e rotina dos moradores da Cidade Baixa, movimentando também a economia local, com a geração de empregos diretos e indiretos, e fomento do turismo na região.

O Portal A TARDE esteve na agenda liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira, 2, nas intermediações da Estação da Calçada, onde fez vistoria das obras do primeiro trecho do modal, que vai até a Ilha de São João.

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Transformação

Nascida e criada no bairro de Praia Grande, no Subúrbio Ferroviário, Celina Pinheiro esteve presente na agenda e falou ao Portal A TARDE sobre as expectativas para a chegada do modal, que deve iniciar suas operações ainda em 2026.

Segundo a aposentada, a população local já mostra felicidade e esperança com a implantação do veículo, que terá integração com outros meio de transporte da capital baiana, a exemplo do metrô.

Essa obra vai nos ajudar bastante. Eu sou nascida e criada no Subúrbio, e é uma maravilha, esperamos que seja mais rápido possível. Nossas praias estão ficando lindas, está tudo muito bacana Celina Pinheiro, moradora do Subúrbio Ferroviário

Além da instalação do VLT, a construção de espaços de lazer e revitalização da orla estão no 'pacote' de transformações que a obra deve provocar.

"Nós suburbanos, que somos pessoas mais carentes, ficamos muito gratos [...] Continuamos residindo lá, só vamos sair de lá quando Jesus chamar para a eternidade. Nosso povo está muito feliz e grato. Confio muito no resultado", destacou Celina.

Geração de empregos

Entrevistado pelo Portal A TARDE durante a agenda, o secretário estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Augusto Vasconcelos (PCdoB), frisou a geração de cerca de 6 mil vagas de empregos diretos na obra, além dos trabalhos indiretos, que dinamizam a economia em uma região historicamente pobre.

Ao todo, segundo o titular da Setre, cerca de 10 mil pessoas serão impactadas com a chegada do VLT, que ainda pode ser expandido, de acordo com o que for analisado nos próximos estudos, para outras cidades do estado, como Camaçari e Alagoinhas.

"É uma obra que tem gerado muitas oportunidades de trabalho, a estimativa é de que até todo o VLT acabar, cerca de 6 mil pessoas vão trabalhar diretamente. A estimativa é de mais de 10 mil pessoas beneficiadas nessa região", explicou o secretário.

Um dos 6 mil trabalhadores é o carpinteiro José Oliveira, que tem um ano nas obras do VLT. Em entrevista ao Portal A TARDE, ele citou o potencial de geração de empregos e as proporções da obras.

"É uma obra extensa, mas eu só tenho a agradecer por essa obra imensa. Vem causando um grande marco para a Bahia, gerando emprego para muitos pais de família [...] Um patrimônio sendo restaurado, que é a Calçada, de grande valia para as comunidades. Vai ser de grande valia, vai gerar emprego e renda", afirmou o trabalhador.