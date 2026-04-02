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POLÍTICA

Com Lula, Wagner celebra expansão do metrô e do VLT de Salvador: ‘Orgulho do que fizemos’

Senador destacou transformação da mobilidade da capital

Redação

Por Redação

02/04/2026 - 12:21 h | Atualizada em 02/04/2026 - 12:38

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Imagem ilustrativa da imagem Com Lula, Wagner celebra expansão do metrô e do VLT de Salvador: ‘Orgulho do que fizemos’
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A mobilidade urbana em Salvador viveu, nesta quinta-feira, 2, mais um capítulo decisivo de uma transformação iniciada há quase duas décadas.

Inaugurador do metrô, o senador Jaques Wagner participou, ao lado do presidente Lula, do ministro Rui Costa e do governador Jerônimo Rodrigues, da autorização de início das obras de expansão do modal, que agora chegará ao Campo Grande, e do edital de expansão do VLT.

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Começamos essa caminhada há 19 anos e essa obra tem muito valor sentimental para mim. Temos muito orgulho do que fizemos
Jaques Wagner

"Governar bem é cuidar das pessoas, a gente não tá só de blá-blá-blá. Ver o metrô chegar ao Campo Grande e o VLT avançar pelo Subúrbio é a prova de que a política feita com seriedade muda a vida das pessoas", disse o senador.

Imagem ilustrativa da imagem Com Lula, Wagner celebra expansão do metrô e do VLT de Salvador: ‘Orgulho do que fizemos’
| Foto: Paula Fróes/JW

No evento, também foi destacado o legado do PT na reconfiguração da vida urbana na capital e região metropolitana, que antes dependiam exclusivamente de ônibus em vias saturadas e que, agora, contam com um sistema que integra metrô, terminais de transbordo e VLT.

Os anúncios compreendem extensão de 1,1 km conectando a Lapa à nova Estação do Campo Grande, com um investimento de R$ 1,52 bilhão via Novo PAC, que deve atrair mais de 20 mil passageiros por dia. Já o VLT contempla 43,7 km de extensão e 50 paradas, com um aporte federal de R$ 995,6 milhões e um investimento total de R$ 5,48 bilhões. O novo edital foca na Expansão Oeste, ligando a Baixa do Fiscal ao Retiro.

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Tags:

JAQUES WAGNER Mobilidade VLT de Salvador

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