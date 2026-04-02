Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Por Anderson Ramos
Siga o A TARDE no Google
O governador Jerônimo Rodrigues, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, realiza nesta quinta-feira, 2, uma vistoria técnica às obras do VLT de Salvador, na Estação da Calçada.
Além da visita, o presidente vai autorizar o início das obras do Tramo IV da Linha 1 do metrô de Salvador e publicação do edital para a Expansão Oeste VLT, no trecho Baixa do Fiscal–Retiro, com macrodrenagem na Avenida San Martin.
O projeto conta com cerca de R$ 1,1 bilhão em investimentos do Governo Federal, que também participa da implantação dos sistemas de telecomunicação e sinalização e de estudos para expandir o transporte sobre trilhos na Região Metropolitana, incluindo Simões Filho, Camaçari e Alagoinhas.
Falta praticamente nove meses para terminar o nosso mandato. Se vocês pegarem a história do Brasil desde a Proclamação da República, com o Marechal Deodoro da Fonseca, todos os presidentes em todos esses anos, e fizerem a conta das políticas de inclusão social que eles fizeram, vão chegar à conclusão que o governo do PT, sozinho, fez mais do que todos os presidentes da República da história desse país
A agenda do presidente inclui, ainda, o lançamento do edital de licitação dos sistemas de telecomunicações do novo trecho do metrô, a abertura dos procedimentos para licitação dos serviços de conectividade e acessibilidade da futura Estação Campo Grande e a contratação dos estudos para expansão do sistema sobre trilhos de Salvador até Alagoinhas.
Leia Também:
Acompanhe ao vivo
Lula em Salvador
Lula desembarcou no Aeroporto de Salvador por volta das 16h20 da quarta-feira, 1º, onde foi recepcionado pelo governador Jerônimo Rodrigues, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e os senadores Jaques Wagner e Otto Alencar.
Na capital baiana, o mandatário terá uma intensa agenda política e institucional. À noite ele teria um jantar no Palácio de Ondina, no entanto, segundo o portal Metrópoles, o encontro foi cancelado, e Lula seguirá diretamente para o hotel onde está hospedado.
Existe expectativa de Lula sacramentar quem será o vice da chapa encabeçada por Jerônimo na disputa das eleições de outubro deste ano. Tudo indica que o nome escolhido será o de Geraldo Júnior, que já ocupa o posto.
Outro assunto que deve ser debatido é a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta tarde, o governo enviou a documentação de Messias para o Senado iniciar o processo de análise da indicação.
Otto é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), colegiado que tem a missão de avaliar e fazer a primeira sabatina. Caso o nome seja aprovado, a indicação irá para uma nova votação, desta vez no no plenário da Casa, onde é necessário o apoio da maioria simples, o que corresponde a pelo menos 41 votos favoráveis.
Institucional
Na capital baiana, Lula vai visitar obras de mobilidade urbana e moradia, todas elas realizadas pelo Novo PAC. Além das intervenções em execução, haverá o anúncio de novos investimentos com a presença de Jerônimo e do ministro da Casa Civil — esta, aliás, será a última agenda de Rui Costa como titular da pasta antes de se desincompatibilizar do cargo.
Leia Também:
Às 9h30, haverá a visita às obras de implantação do VLT de Salvador, onde um trecho do modal já funciona em testes operacionais. No local, também ocorre a assinatura da ordem de serviço para obras na linha 1 do metrô, investimento que soma R$ 1,5 bilhão.
Na agenda ainda está prevista a entrega de 300 unidades habitacionais do Residencial Zulmira Barros, pelo Minha Casa, Minha Vida - MCMV Entidades. Além disso, obras de contenção de encostas nos bairros Capelinha de São Caetano e Cidade Nova, também em Salvador, serão entregues.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes