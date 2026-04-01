REFORMA ADMINISTRATIVA?
Afonso Florence deixa Casa Civil para focar nas eleições
Secretário foi exonerado nesta quarta-feira, 1º; saiba quem assume
Por Gabriela Araújo
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O secretário da Casa Civil, Afonso Florence, foi exonerado da pasta nesta quarta-feira, 1º. A saída foi assinada e publicada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) no Diário Oficial do Estado (DOE).
A medida foi antecipada pelo portal A TARDE na última terça, 31, e já era esperada devido ao cumprimento do prazo de descompatibilização eleitoral.
Com isso, ele retoma o seu mandato na Câmara dos Deputados, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), e, posteriormente, inicia a sua campanha eleitoral para renovação do seu nome em Brasília.
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Quem assume a Casa Civil?
A saída de Florence abre espaço para que o chefe de gabinete da pasta, Carlos Palma de Mello, assuma, de forma culmulativa, o espaço.
Deste modo, ele assume o papel de secretário e permanece como chefe de gabinete, de forma temporária. Esta não é a primeira vez em que ele é alocado na função.
Em outras ocasiões, Mello também atuou no comando na Casa Civil quando Afonso Florence precisou se afastar para assumir o mandato em Brasília.
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