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REFORMA ADMINISTRATIVA?

Afonso Florence deixa Casa Civil para focar nas eleições

Secretário foi exonerado nesta quarta-feira, 1º; saiba quem assume

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

01/04/2026 - 11:55 h

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Afonso Florence retornou para Brasília
Afonso Florence retornou para Brasília -

O secretário da Casa Civil, Afonso Florence, foi exonerado da pasta nesta quarta-feira, 1º. A saída foi assinada e publicada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) no Diário Oficial do Estado (DOE).

A medida foi antecipada pelo portal A TARDE na última terça, 31, e já era esperada devido ao cumprimento do prazo de descompatibilização eleitoral.

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Com isso, ele retoma o seu mandato na Câmara dos Deputados, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), e, posteriormente, inicia a sua campanha eleitoral para renovação do seu nome em Brasília.

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Quem assume a Casa Civil?

A saída de Florence abre espaço para que o chefe de gabinete da pasta, Carlos Palma de Mello, assuma, de forma culmulativa, o espaço.

Deste modo, ele assume o papel de secretário e permanece como chefe de gabinete, de forma temporária. Esta não é a primeira vez em que ele é alocado na função.

Em outras ocasiões, Mello também atuou no comando na Casa Civil quando Afonso Florence precisou se afastar para assumir o mandato em Brasília.

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Tags:

Afonso Florence eleições Política

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