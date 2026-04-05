Filas intensas no ferry-boat e rodovias marcam retorno após feriadão

A previsão de espera é de mais de 4 horas - Foto: Carol Garcia | GOVBA

O feriadão da Semana Santa chegou ao fim e o retorno para casa não está tão tranquilo quanto o esperado. Meio de transporte comum para quem vai para as ilhas ou cidades litorâneas da Bahia, o Sistema Ferry-Boat está com filas muito intensas neste domingo, 5.

Com tempo de espera de mais de 4 horas, as filas de carros e pedestres do sentido Bom Despacho-Salvador estão quilométricas. De acordo com o Filômetro, site da Internacional Travessias Salvador (ITS), o fluxo segue tranquilo e com poucas filas no sentido contrário, saindo da capital baiana para Bom Despacho.

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Em conversa com a reportagem do portal A TARDE, a assessoria da ITS informou que a Operação Especial de Semana Santa do Sistema Ferry-Boat teve início dia 01 e seguirá até 07 de abril, próxima terça-feira.

As viagens estão sendo realizadas de hora em hora, das 5h às 23h30, nos terminais São Joaquim e Bom Despacho. A depender do fluxo de pessoas, a demanda pode se estender e saídas extras poderão ser realizadas.

Estarão em operação cinco embarcações: Maria Bethânia, Rio Paraguaçu, Ivete Sangalo, Zumbi dos Palmares e Anna Nery. A expectativa é de que o movimento nos terminais seja igual ou até 5% superior ao ano anterior.

Outros serviços

O fluxo também permanece intenso em outras vias de retorno, como a Rodoviária de Salvador, travessias de Lanchas Salvador–Morro de São Paulo e rodovias baianas, como a BA-099 e BA-093, que conectam a capital e o interior do estado.

Rodoviária de Salvador

Fazendo sua estreia no feriado da Semana Santa, a Rodoviária de Salvador deve contar com um maior fluxo de desembarque no final da tarde. A previsão de embarque é menor do que nos outros dias, chegando a 8.000.

Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), a expectativa é de que 88.500 passageiros passem pelo local durante todo o feriado.

Rodovias baianas

Os fluxos nas rodovias se intensificam a partir das 18 horas deste domingo, 5. De acordo com as concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte - CLN, a expectativa é de que mais de 520 mil veículos passem pela BA-099 e BA-093, entre os dias 2 e 6 de abril.

Ainda segundo os órgãos, as rodovias mais acessadas do Sistema são a BA-526 (Cia/Aeroporto) e BA-535 (Via Parafuso), interligando os demais trechos - Via Metropolitana, BA-524 (Canal de Tráfego), BA-093 (Simões Filho/Pojuca), BA-521 (Candeias) e a BA-512.

Procurada pelo portal A TARDE até o fechamento da matéria, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não informou os registros de acidentes nas rodovias.

Travessias de lanchas Salvador–Morro de São Paulo

Comum por registrar um grande fluxo de turistas durante os feriados, a travessias de lanchas Salvador-Morro de São Paulo não divulgou o esquema de fluxo do retorno do feriado da Semana Santa.

Procurada, a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) não revelou se o serviço foi mantido normalmente nos últimos dias, devido ao mau tempo e a quantidade de chuvas registrada no estado.