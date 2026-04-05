'SAIDINHA' DE PÁSCOA
Homem é executado a tiros dois dias após deixar presídio na Bahia
Polícia investiga possível acerto de contas e tenta identificar e prender suspeitos
Por Andrêzza Moura
Siga o A TARDE no Google
Um homem, de 43 anos, identificado como Marlúcio Lima de Souza, conhecido como Maguila, foi executado a tiros, na tarde deste sábado, 4, no Residencial dos Pássaros, em Guanambi, no sudoeste da Bahia.
Era por volta das 17h10, quando o homem foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, enquanto caminhava pela Rua E.
Marlúcio havia saído do sistema prisional há apenas dois dias, beneficiado pela saída temporária, e possuía histórico criminal extenso, incluindo homicídios.
Segundo informações da perícia, um dos ocupantes desceu do veículo e disparou várias vezes à queima-roupa. A usada no crime foi uma pistola calibre 9mm.
Moradores ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas Marlúcio já estava morto quando os socorristas chegaram.
Leia Também:
A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com a possibilidade de o crime ter sido motivado por um acerto de contas. Suspeitos ainda não foram identificados. As informações são do Blog do Marcelo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes