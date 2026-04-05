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'SAIDINHA' DE PÁSCOA

Homem é executado a tiros dois dias após deixar presídio na Bahia

Polícia investiga possível acerto de contas e tenta identificar e prender suspeitos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

05/04/2026 - 12:22 h | Atualizada em 05/04/2026 - 12:32

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Maguila caminhava pela rua, quando foi executado
Maguila caminhava pela rua, quando foi executado -

Um homem, de 43 anos, identificado como Marlúcio Lima de Souza, conhecido como Maguila, foi executado a tiros, na tarde deste sábado, 4, no Residencial dos Pássaros, em Guanambi, no sudoeste da Bahia.

Era por volta das 17h10, quando o homem foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, enquanto caminhava pela Rua E.

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Marlúcio havia saído do sistema prisional há apenas dois dias, beneficiado pela saída temporária, e possuía histórico criminal extenso, incluindo homicídios.

Segundo informações da perícia, um dos ocupantes desceu do veículo e disparou várias vezes à queima-roupa. A usada no crime foi uma pistola calibre 9mm.

Moradores ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas Marlúcio já estava morto quando os socorristas chegaram.

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A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com a possibilidade de o crime ter sido motivado por um acerto de contas. Suspeitos ainda não foram identificados. As informações são do Blog do Marcelo.

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Tags:

Execução a tiros guanambi Polícia Civil Bahia Saidinha de presos

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