Brasileiro é sequestrado ao comprar caneta emagrecedora no Paraguai

A vítima estava acompanhada de outras duas pessoas - Foto: Ilustratativa | Freepik

Um brasileiro entrou em uma emboscada após tentar comprar canetas emagrecedoras no Paraguai. O homem de 27 anos de idade, que não teve sua identidade revelada, foi sequestrado e mantido em cativeiro por criminosos.

Segundo informações da polícia paraguaia, o rapaz estava acompanhado de outras duas pessoas, quando foi abordado por outro homem, que ofereceu as canetas e eletrônicos com valores abaixo do mercado.

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Após acompanhar o suspeito a um local, a vítima foi rendida e levada para uma residência. No local, ele conseguiu ligar para um amigo, pedindo o dinheiro do resgate que seria entregue em mãos, na rodovia que liga o Brasil ao Paraguai.

Entretanto, o homem conseguiu escapar dos criminosos durante o trajeto, fugindo em um momento de distração. O caso foi registrado na polícia, que conseguiu identificar a localização do cativeiro através do celular da vítima e deteu três homens, que estão sendo investigados pelo crime de sequestro.