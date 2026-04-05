Homem é preso após forçar namorada de 12 anos manter relações sexuais

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Homem segue detido à disposição da Justiça - Foto: Reprodução Achei Sudoeste

Um homem, de 18 anos, foi preso em flagrante, na madrugada deste sábado, 4 , no município de Malhada de Pedras, no sudoeste da Bahia, suspeito de estuprar uma adolescente, de 12 anos.

Ele foi localizado por policiais do 24º Batalhão, na BA-026, em um trecho entre Malhada de Pedras e Rio do Antônio.

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De acordo com informações iniciais, foi uma enfermeira do centro de saúde da cidade quem acionou os policiais militares, após a menina dar entrada com ferimentos graves e com hemorragia.

Os pais dela contaram que a filha tinha sido forçada pelo namorado a manter relação sexual.

Por conta da gravidade dos ferimentos, a menina precisou ser transferida para uma unidade de saúde em Vitória da Conquista.

O homem foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Brumado, onde foi autuado por estupro de vulnerável e segue à disposição da Justiça. As informações são do Achei Sudoeste.