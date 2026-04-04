CRIME
Motociclista morre após ter pescoço cortado por linha chilena
Leandro Cardoso, de 45 anos, passeava no momento do acidente
Por Redação
Um homem identificado como Leandro Rezende Cardoso, de 45 anos, morreu após ser atingido no pescoço por uma linha chilena enquanto pilotava uma moto na tarde de quinta-feira, 2, em Cascadura, na Zona Norte do Rio de Janeiro.
A vítima passava entre as ruas Cerqueira Daltro e Gaspar Viana quando foi atingida pela linha. Leandro chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu.
Imagens de uma câmera de segurança mostram que a vítima trafegava em baixa velocidade quando caiu da moto logo após o impacto.
Pessoas que estavam no local prestaram socorro imediato. No hospital, ele sofreu uma parada cardíaca.
Linha proibida por lei
A linha chilena, assim como o cerol, é ilegal porque pode causar ferimentos graves e até mortes, como nesse caso.
A legislação prevê multa e responsabilização criminal para quem utiliza ou comercializa esse tipo de material. O caso foi registrado na polícia.
