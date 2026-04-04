HOME > BRASIL
CRIME

Motociclista morre após ter pescoço cortado por linha chilena

Leandro Cardoso, de 45 anos, passeava no momento do acidente

Por Redação

04/04/2026 - 18:08 h | Atualizada em 04/04/2026 - 18:37

Um homem identificado como Leandro Rezende Cardoso, de 45 anos, morreu após ser atingido no pescoço por uma linha chilena enquanto pilotava uma moto na tarde de quinta-feira, 2, em Cascadura, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A vítima passava entre as ruas Cerqueira Daltro e Gaspar Viana quando foi atingida pela linha. Leandro chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu.

Imagens de uma câmera de segurança mostram que a vítima trafegava em baixa velocidade quando caiu da moto logo após o impacto.

Pessoas que estavam no local prestaram socorro imediato. No hospital, ele sofreu uma parada cardíaca.

Linha proibida por lei

A linha chilena, assim como o cerol, é ilegal porque pode causar ferimentos graves e até mortes, como nesse caso.

A legislação prevê multa e responsabilização criminal para quem utiliza ou comercializa esse tipo de material. O caso foi registrado na polícia.

