TRAGÉDIA NA ESTRADA
Menino de 12 anos morre em acidente com três veículos na BR
Criança morreu após carro da família invadir contramão e ser atingido por caminhonete da Coelba
Por Andrêzza Moura
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Um acidente envolvendo três veículos, na tarde desta quinta-feira, 2, na BR-367, em Pindorama, distrito de Porto Seguro, deixou um menino, de 12 anos, morto.
Francisco Miguel de Sá Freitas estava em um carro com os pais e a irmã, de oito anos. Ele morreu no local. Os familiares ficaram feridos e foram socorridos.
Segundo informações iniciais, o veículo da família bateu na traseira de outro automóvel, invadiu a contramão e foi atingido de frente por uma caminhonete a serviço da Neoenergia Coelba.
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Dois funcionários estavam na caminhonete, e um deles teve ferimentos leves. O terceiro veículo envolvido, um Fiat Argo, tinha apenas o motorista, que não se feriu. As causas do acidente serão investigadas.
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