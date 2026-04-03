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POLÍCIA

Adolescente aprende a dirigir online e viaja para encontrar garota do Roblox

Viagem de mais de 2 mil km foi interrompida no oeste da Bahia após carro quebrar em rodovia

Luan Julião

Por Luan Julião

03/04/2026 - 15:00 h

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Polícia Rodoviária Federal prestou assistência ao jovem e acionou o Conselho Tutelar
Polícia Rodoviária Federal prestou assistência ao jovem e acionou o Conselho Tutelar -

Uma viagem de mais de dois mil quilômetros, motivada por um contato virtual, terminou interrompida no oeste da Bahia após um adolescente de 16 anos ser localizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O jovem, natural de Barra da Estiva, pretendia chegar até Tangará da Serra, no Mato Grosso, onde acreditava que encontraria uma garota com quem interagia no Roblox.

A situação teve início após o garoto ser impedido pelos pais de utilizar o celular. Inconformado, ele decidiu sair de casa durante a noite, sem que a família percebesse, levando o carro dos responsáveis. Antes disso, havia aprendido a dirigir por meio de conteúdos disponíveis na internet.

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A jornada, no entanto, foi interrompida já no oeste baiano. Depois de percorrer cerca de 550 quilômetros, o veículo apresentou problemas e parou no acostamento da BR-242, em Barreiras, por falta total de combustível.

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Durante o percurso, o adolescente ainda se envolveu em um acidente leve, sem registro de feridos. Em outro momento, enfrentou dificuldades para abastecer o carro após ter o pagamento recusado, chegando a trocar o aparelho de som do veículo por combustível.

A presença do carro parado às margens da rodovia chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local, que acionaram a PRF. Os agentes estiveram no ponto indicado, fizeram a retirada do veículo e prestaram apoio ao jovem.

O adolescente foi encaminhado para uma unidade operacional da PRF, onde recebeu alimentação e assistência. O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanha o caso, responsável por adotar as medidas necessárias diante da situação.

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