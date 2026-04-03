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VIGANÇA

Jovem se vinga de assassino da mãe 10 anos depois do crime

O rapaz efetuou uma série de disparos contra o criminoso

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/04/2026 - 12:01 h

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O jovem está foragido da Justiça
O jovem está foragido da Justiça -

Um jovem, de 17 anos de idade, é suspeito de cometer um crime na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. O adolescente teria efetuado diversos disparos contra Rafael, de 31 anos, como forma de vingar a morte de sua mãe.

De acordo com informações da polícia local, o homem foi morto no bairro Novo Horizonte e foi surpreendido pelo atirador com 5 tiros, que acertaram as costas, rosto e pescoço, causando o óbito logo em seguida.

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Rafael se relacionava com a mãe do jovem, quando a matou com facadas em 2016. Na época, ele chegou a ser condenado pelo assassinato, deixando a prisão em janeiro deste ano em cumprimento do regime semiaberto.

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A identidade do adolescente não foi divulgada e ele ainda está foragido da Justiça, após deixar a cena do crime acompanhado de um comparsa em uma moto.

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