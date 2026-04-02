Adolescente de 16 anos desaparecida em Lauro de Freitas é encontrada

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Garota desaparecida em Lauro de Freitas foi encontrada em Paripe - Foto: Reprodução

Uma adolescente de 16 anos que estava desaparecida desde a tarde desta quinta-feira, 2, foi encontrada com vida pela 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga) no bairro de Paripe.

A última vez que Maria Eduarda Bonfim Aragão e Silva foi vista pouco antes das 7h, no momento em que embarcou em uma motocicleta por aplicativo. Ela seguia, segundo relatos iniciais, a caminho da escola.

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De acordo com informações da Polícia Civil, a garota entrou em contato com familiares por meio de uma vídeo chamada informando que estava no bairro de Paripe.

Ela será encaminhada para a unidade policial para a adoção de medidas cabíveis.

Mensagem levantou dúvidas

De acordo com a apuração do portal A TARDE, a adolescente teria deixado uma mensagem de despedida para familiares. No entanto, pessoas próximas afirmam que o conteúdo não convenceu a família, o que aumenta a preocupação com o paradeiro da jovem.