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POLÍCIA

Adolescente de 16 anos desaparece após sair para escola em Lauro de Freitas

Jovem foi vista pela última vez ao embarcar em motocicleta por aplicativo a caminho da escola

Luan Julião

Por Luan Julião

02/04/2026 - 13:01 h

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Imagem ilustrativa da imagem Adolescente de 16 anos desaparece após sair para escola em Lauro de Freitas
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Uma adolescente de 16 anos está desaparecida após ser vista pela última vez na manhã de quinta-feira, 1º, na localidade de Vida Nova, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com informações preliminares, a jovem foi vista pouco antes das 7h, no momento em que embarcou em uma motocicleta por aplicativo. Ela seguia, segundo relatos iniciais, a caminho da escola.

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Mensagem levanta dúvidas

Conforme apuração da reportagem, a adolescente teria deixado uma mensagem de despedida para familiares. No entanto, pessoas próximas afirmam que o conteúdo não convenceu a família, o que aumenta a preocupação com o paradeiro da jovem.

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Até o momento, não há informações confirmadas sobre o destino da adolescente após o embarque.

O desaparecimento é investigado pela Polícia Civil, que deve conduzir as apurações para esclarecer as circunstâncias do caso e localizar a adolescente.

Familiares e amigos seguem mobilizados em busca de informações que possam ajudar a encontrá-la.

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