POLÍCIA
Adolescente de 16 anos desaparece após sair para escola em Lauro de Freitas
Jovem foi vista pela última vez ao embarcar em motocicleta por aplicativo a caminho da escola
Por Luan Julião
Siga o A TARDE no Google
Uma adolescente de 16 anos está desaparecida após ser vista pela última vez na manhã de quinta-feira, 1º, na localidade de Vida Nova, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.
De acordo com informações preliminares, a jovem foi vista pouco antes das 7h, no momento em que embarcou em uma motocicleta por aplicativo. Ela seguia, segundo relatos iniciais, a caminho da escola.
Mensagem levanta dúvidas
Conforme apuração da reportagem, a adolescente teria deixado uma mensagem de despedida para familiares. No entanto, pessoas próximas afirmam que o conteúdo não convenceu a família, o que aumenta a preocupação com o paradeiro da jovem.
Leia Também:
Até o momento, não há informações confirmadas sobre o destino da adolescente após o embarque.
O desaparecimento é investigado pela Polícia Civil, que deve conduzir as apurações para esclarecer as circunstâncias do caso e localizar a adolescente.
Familiares e amigos seguem mobilizados em busca de informações que possam ajudar a encontrá-la.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes